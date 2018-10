Šok za 'spurse': De Jong zabio iz blizine i poravnao rezultat...

73'

Još jedna prečka. Sve je započeo Son koji je na centru pokupio loptu, dodao ju za Kanea, a on ju odmah proslijedio do Lamele. Primio je Argentinac to dodavanje, a onda dugo cimao protivničkog igrača. Nakon toga oslobodio se za udarac, a onda silovito opalio. Na njegovu žalost, lopta je pogodila prečku.