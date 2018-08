Tottenhamova legenda: Užas! Štakor mi je pojeo komad noge

Bivši branič Tottenhama i engleske reprezentacije Gary Mabbutt (57) doživio je veoma neobičnu nesreću na odmoru u Južnoj Africi.

Tijekom sna, komad noge mu je odgrizao - štakor. Mabbutt je hitno prebačen natrag u Veliku Britaniju gdje je podvrgnut operaciji te je tjedan dana proveo na liječenju u bolnici.

Mabbutt, koji je za englesku nogometnu reprezentaciju nastupio 16 puta i zabio jedan gol, boluje od dijabetesa tipa 1 i gotovo pa nema osjećaja u stopalima.

- Svi protivnici protiv kojih sam igrao i na kraju me svlada štakor - rekao je Mabbutt za BBC Radio.

Nesreća se dogodila prije šest tjedana dok je bio u posjetu kćeri, koja radi u nacionalnom parku Kruger.

- Otišao sam spavati i tijekom noći mi je u sobu ušao štakor. Popeo se na krevet i odlučio grickati moje stopalo. Napravio je poprilično veliku rupu na palcu progrizavši sve do kosti, a pojeo je i dio tabana.

