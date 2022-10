Tottenhamu ne ide u derbijima: Perišić izgubio na Old Traffordu

U derbiju 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Tottenham sa 2-0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

United je slavio sa 2-0, a najbolji igrač utakmice bio je gostujući vratar Hugo Lloris što možda i najbolje oslikava stanje na travnjaku Old Trafforda.

Bio je to susret u kojem su "Crveni vragovi" apsolutno dominirali i pravo je čudo što nisu i uvjerljivije porazili Spurse. United je tijekom susreta uputio čak 28 udaraca, zabio je dva gola, još jedan mu je poništen zbog zaleđa, a domaći igrači su jednom pogodili i okvir gola.

Foto: CRAIG BROUGH

United je poveo u drugoj minuti nastavka, pucao je Fred, lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer, prevarivši Huga Llorisa. U 69. minuti francuskog vratara je svladao i Bruno Fernandes lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Portugalac je zabio i u 82. minuti, no njegov je pogodak poništen zbog zaleđa. Za goste je do 89. minute igrao Ivan Perišić.

U srijedu su odigrane još četiri utakmice pri čemu su tri završile rezultatom 1-0, a jedna bez golova.

Liverpool je minimalno pobijedio West Ham golom Darwina Nuneza u 22. minuti. Konstantinos Tsimikas je poslao dobru loptu u šesnaesterac, a Nunez je zabio glavom u desnu stranu gola. Nunez je mogao do gola i u 40. minuti, no pogodio je lijevu stativu. U samoj završnici prvog dijela gosti su mogli izjednačiti, no Jarrod Bowen nije realizirao kazneni udarac. Pucao je u lijevu stranu gola, ali je Alisson sjajno obranio. U drugom poluvremenu više nije bilo golova.

Identičnim rezultatom je Newcastle United porazio Everton, a gol odluke zabio je Miguel Almiron u 31. minuti. Southampton je na gostovanju slavio protiv Bournemoutha golom Chea Adamsa u devetoj minuti.

Jedini susret večeri bez golova bio je okršaj Brentforda i Chelsea. Za goste je od 15. minute zaigrao Mateo Kovačić koji je u 76. minuti opasno zaprijetio suparničkim vratima, ali je njegov udarac prošao nekoliko centimetara pored lijeve stative.

Foto: TONY OBRIEN

U četvrtak su na rasporedu još dvije utakmice, sastaju se Fulham - Aston Villa, te Leicester City - Leeds United, dok je ogled Arsenala i Manchester Cityja odgođen.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 27 bodova ispred Manchester Cityja (23) i Tottenhama (23). Chelsea je četvrti sa 20 bodova, dok je United peti sa 19 bodova.

Najčitaniji članci