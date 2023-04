Tragedija izbjegnuta za dlaku: F1 vozač skoro pogazio radnike

Utrka u Bakuu samo je dokazala koliko je Red Bull posljednjih sezona dominantniji i nadmoćniji u odnosu na konkurenciju. Sergio Perez slavio je u subotu u sprint utrci, a najbolji je bio i u nedjelju na VN Azerbajdžana. Charles Leclerc je i treću godinu zaredom izborio pole position u kvalifikacijama, ali opet je kiksao tijekom utrke i na kraju zauzeo treću poziciju.

Između njega i Pereza ugurao se aktualni svjetski prvak Max Verstappen koji je tako zadržao prvo mjesto na ljestvici sa šest bodova prednosti ispred svog momčadskog kolege Pereza koji će mu ove sezone biti jedini konkurent za naslov.

Tragedija izbjegnuta za dlaku

Na samoj utrci nismo vidjeli nešto previše uzbuđenja i neizvjesnosti, ali krajem utrke zamalo je došlo do incidenta. Vozač Alpinea Esteban Ocon je u zadnjem krugu došao u box promijeniti gume, no na putu do svojih kolega zamalo se zabio u djelatnike jedne druge momčadi. Dolazio je velikom brzinom, radnici ga prvotno nisu vidjeli, ali na sreću, jesu na vrijeme. U posljednji trenutak pobjegli su sa staze i spasili živu glavu.

Video pogledajte OVDJE

Srećom, do kaosa nije došlo pa ćemo utrku u Azerbajdžanu pamtiti kao jednu od rijetkih na kojoj nije bilo sudara i incidenata.

