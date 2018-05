Užas u Engleskoj: Bivši igrač vozio djecu u školu pa poginuo

Užasne vijesti stižu iz Engleske. Bivši nogometaš Aston Ville Jlloyd Samuel poginuo je u prometnoj nesreći u 37. godini života. Dogodilo se sve u samo jutro kada je Samuel odvezao djecu u školu u selu High Legh, blizu Manchestera.

- Primili smo užasne vijesti. Bivši reprezentativac Trinidad i Tobaga te igrač Aston Ville i Boltona Jllyod Samuel izgubio je život u prometnoj nesreći ovog jutra u Engleskoj. Prema prvim informacijama, Samuel se vraćao doma nakon što je ostavio djecu u školi. Dogodio se frontalni sudar s drugim vozilom i sve je završilo tragično - piše u obraćanju nogometnog saveza Trinidad i Tobaga.

Vijest je potvrdila i Aston Villa, a iza sebe je Jloyd ostavio suprugu i troje djece.

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y