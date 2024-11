Tramezzani: Gattuso i ja smo se žestoko 'fajtali'. Jedva me čeka ukrcati u autobus i mahnuti mi

Hajduk je u prošlom kolu prvi put ove sezone izgubio u prvenstvu. Varaždin je otrijeznio 'hajdukovce' nakon idilične prednosti i osvijestio ih da je borba za titulu maraton koji traje do svibnja sljedeće godine. Svjestan je toga i sam Gennaro Gattuso koji nije radio dramu nakon poraza, zna i sam da je njegova momčad podbacila i da joj puno toga nije polazilo za rukom, ali već u subotu imaju popravni ispit.

Pokretanje videa... 02:42 Slavlje Varaždina | Video: Ivan Tomašković/24sata

Prvoplasirana momčad HNL-a će na Poljudu od 17.30 ugostiti Istru u 13. kolu HNL-a. Dolazili im stari poznanik Paulo Tramezzani, koji je u sezoni 2020/2021 vodio 'bile', a uz to je i Gattusov prijatelj. U prvom međusobnom dvoboju ove sezone Puljani su uzeli bod (1-1) na svojoj Aldo Drosini.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Igrali smo zadnje utakmice protiv jakih momčadi u prvenstvu, a sutra igramo protiv ekipe koja je trenutno prva na tablici. Dosad smo protiv jakih ekipa odigrali lijepe utakmice, mislim da smo čak bili i superiorniji u momentima, ali nedostaje nam rezultat - rekao je Tramezzani u najavi utakmice.

Istra je u prošlom kolu u ratničkoj utakmici izgubila od Rijeke (1-0), ali je prije toga uzela bod Dinamu (2-2) pa i rušila Osijek. Ipak, to je sve bilo na njihovom terenu, Puljani su u gostima poprilično ranjiviji. U 12 kola skupili su isto toliko bodova i nalaze se na šestoj poziciji.

Pula: Istra 1961 i Hajduk odigrali izjedna?eno 1-1 | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Bitno je da nastavimo tako, s ovakvim duhom i ovakvom voljom, igrati naš nogomet. Vjerujem da ćemo sutra dati sve od sebe da ponovimo performanse koje smo pokazivali do sada. Prošlu utakmicu s Hajdukom odigrali smo vrlo dobro s rezultatom 1:1, ali sve utakmice do sada koje smo s njima odigrali, a bilo ih je tri, bile su dobre.

Gattuso i Tramezzani se poznaju još iz igračih dana iz Italije, život ih je sada odveo u Hrvatsku i u sjajnim su odnosima.

- Rino je prijatelj. Kao igrači smo se često po terenu žestoko fajtali, sličnog smo karaktera, ali to je teren. Nakon toga ostaje samo međusobni respekt. Znam kako on razmišlja. Jedva čeka da me pobijedi pa me ukrca u autobus i mahne mi dok me šalje kući praznih ruku - zaključio je talijanski stručnjak u šaljivom tonu.