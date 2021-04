Dojam koji sada imam je isti kao i tijekom utakmice. Probali smo kontrolirati utakmicu. Probali smo držati posjed iz zadnje linije i nakon što smo zabili zaigrali smo s više pouzdanja. Zaista sam sretan jer nije bilo lako nakon reprezentativne stanke. Također, neki igrači su se vratili nakon pauze (Dimitrov, Umut i Kačaniklić) i igrali od prve minute nakon dugo vremena. Umut je igrao sat vremena. Nije bilo lako, ali sretan sam zbog svojih igrača - rekao je nakon pobjede protiv Lokomotive (0-2) trener Hajduka Paolo Tramezzani.

Hajduk je danas igrao vrlo dobru obranu. Toliko da Lokomotiva praktički nije stvorila pravu šansu.

- I dalje možemo napredovati, pogotovo kada imamo loptu. Moramo koristiti jednog od tri defenzivna igrača da povuče i napravi prostora. Danas smo to probali, ali moramo napredovati, koristiti treninge i nadolazeće utakmice.

Marko Livaja zabio je spektakularan gol.

- Što sam mu rekao? To je između mene i Marka, ha, ha, ha - nasmijao se Tramezzani.

Iduća utakmica je protiv Slaven Belupa već za četiri dana.

- Znamo da to neće biti lagana utakmica. Oni imaju svoj cilj, a mi svoj tako da nema izlika i alibija. Moramo se pripremiti za iduću utakmicu.

Napadač 'bijelih' Marko Livaja zabio je zaista spektakularan gol. Kao u stilu imenjaka Van Bastena.

- Prvo se želim zahvaliti svojim suigračima koji su pružili još jednu dobru utakmicu. Na dobrom smo putu i ne bi trebali stati nakon ovih rezultat već nastaviti još više i još bolje trenirati. Jer imamo još dosta kola do kraja i idemo prema našem cilju, a to je Europa. Još smo dosta daleko i trebamo zaboraviti ovu utakmicu. Ovaj tjedan imamo još dvije bitne utakmice, Belupo i Istru, tako da moramo biti skoncentrirani na to. Ovo je sada prošlo, zadovoljni smo, imamo danas da proslavimo, a već sutra da se okrenemo idućem protivniku, Belupu - rekao je Livaja pa dodao:

- Dobro smo kontrolirali utakmicu, visoko smo stajali od našeg gola. To je dosta pomoglo Kaliniću i obrambenim igračima. To je najbitnije, da si što dalje od gola i da kontroliraš utakmicu, a to smo danas pokazali. Da možemo kontrolirati. Mogli smo biti malo više ofenzivniji u prvom poluvremenu, ali to je nogomet. Zadovoljan sam i mislim da imamo još dosta mjesta za napredak.

Već i prije nego što je ušla u gol, klupa je skočila na noge. Bio je to fantastičan pogodak u 15. minuti kojim je Hajduk došao u vodstvo.

- Tako se to sve namjesti. Dobro mi je sjela i dobro je to sve ispalo. Ali bitno je da momčad ide dobro, da pobjeđujemo, a golovi... Nekad zabiješ, nekad fališ. Ali dobro je.

Već u srijedu Hajduk igra protiv Slaven Belupa, onda i protiv Istre.

- Belupo je Hajduku uvijek bio nezgodan protivnik. Doći će na Poljud da osvoje sva tri boda ili bod. Ali mi imamo svoju filozofiju igre i tako će biti i u srijedu. Vidjet ćemo što će biti - zaključio je Livaja.