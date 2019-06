Transfer bomba se bliži: Pogba ide u Real, Bale seli u United!

Na utakmici između Hrvatske i Wales moglo se vidjeti koliko je Gareth Bale van forme. Trudio se, pokušavao, ali sezona koju je presjedio na klupi Reala itekako je ostavila traga na njemu. Vidjelo se da ima neki teret, neku kočnicu, a to je vjerojatno želja za odlaskom iz real Madrida.

Odlaskom Zidanea Velšanin se ponadao kako će dobiti puno važniju ulogu na Santiago Bernabeuu. Tako su svi mislili, ali sezonu je dočekao u užasnoj formi, a to se nastavilo kroz cijelu sezonu. Povratkom Zidanea na mjesto trenera bilo je jasno da je njegovo vrijeme u Realu završilo.

Foto: JAVIER BARBANCHO

Manchester United već nekoliko sezona želi Balea, a Madriđani žele Pogbu, to je svima poznato. E pa na pomolu je trampa koja bi zadovoljila obje strane. Naime, kako piše Daily Mail, Solskjaer je žestoko zagrizao za Balea, a Real traži 85 milijuna eura, što je i logično jer su ga platili 101 milijun. No problem je taj što crveni vragovi to ne žele platiti, ali našli su jedno zanimljivo rješenje. Kao i Bale, Pogba je također nezadovoljan na drugoj strani i njegov odlazak s Old Trafforda je nikada bliže.

Zidane obožava francuskog reprezentativca, a označio ga je kao ključnog čovjeka koji će hraniti s loptama Hazarda i Jovića. Pored tog dvojca jasno je da Bale nema šanse, stoga je ovo čak i najbolje rješenje. Pogba im je preskup, a Balea se žele riješiti, a ovako bi zadovoljili sve želje.

Foto: ANDREW YATES

Pogba i Bale bi se sigurno složili oko ove trampe, no klubovi su tek u procesu dogovaranja i trebat će im sigurno neko vrijeme da dođu na istu valnu duljinu.

Gareth Bale je stigao u Real 2014. godine za 101 milijun eura, a ukupno je odigrao 231 utakmicu te zabio 102 gola i asistirao 64 puta. S druge strane, Pogba je u Untied po drugi put stigao 2016. godine za 105 milijuna eura. Skupio je 132 nastupa tijekom kojih je zabio 31 gol i 29 puta asistirao...

Zanimljivo će biti pratiti ovaj scenarij, a ako do njega uopće i dođe, bit će to najveća trampa u povijesti nogometa...