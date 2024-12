Transferi uživo: Turci zagrizli za napadača Dinama, Rijeci jako porasli apetiti oko Nike Galešića

KOGA ĆE HAJDUK PRODATI?

Hajduk, za razliku od Dinama, nema priljev novca od europskih natjecanja pa ga mora namiriti prodajom igrača. Kako na ljeto nikoga nisu prodali, morat će u zimskom prijelaznom roku kako bi popunili budžet za tekuće troškove.

Splitski klub nema novca za pojačanja dok nekoga ne proda. A to može značiti i do kraja siječnja. Prvi su izbor za ozbiljniju zaradu i dalje, kao i ljetos, Rokas Pukštas i Niko Sigur. No, ponude će, nagađa se, biti još opskurnije nego ljetos i teško će dosegnuti šest-sedam milijuna eura, koliko bi Ivan Bilić i društvo htjeli.

Rokas Pukštas je na ljeto bio blizu odlaska, Hajduk je prihvatio ponudu, ali igrač se nije dogovorio s potencijalnim kupcem. Na njegovoj prodaji moglo bi se raditi i u zimskom prijelaznom roku.

- Ne ovisimo samo o tome koliko ćemo zaraditi na prodaji nego tko će nas, od igrača koje ne koristimo, napustiti. Možda ode netko od igrača koji manje igraju pa nam se oslobodi mjesto za plaće. Putem operativnih prihoda ostvarujemo 70 posto budžeta, a ostatak moramo nadoknaditi putem transfera. Plaće idu na vrijeme, a za buduće održavanje budžeta trebat ćemo prodati nekoga i to trebamo napraviti do kraja prijelaznog roka - rekao je predsjednik Hajduka Ivan Bilić.