<p>Cijelu se sezonu bili jedno od najugodnijih iznenađenja cijele lige. Wolverhampton s portugalskim pečatom. Trener <strong>Nuno Espirito Santo</strong> (46), igrači <strong>Joao Mutinho</strong>, <b>Diogo Jota</b>, <strong>Ruben Neves</strong>, <strong>Rui Patricio</strong>, <strong>Pedro Neto</strong>, <strong>Daniel Podence</strong>, <strong>Ruben Vinagre, Bruno Jordao</strong>, <strong>Roderick Miranda</strong>... Kolonija.</p><p>U zadnjem kolu trebao im je samo bod da se dočepaju sedmog mjesta i Europske lige, ali Chelsea i <strong>Mateo Kovačić</strong> rutinski su ih riješili sa 2-0, sebi potvrdili Ligu prvaka, a Wolvesa izbacili iz Europe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Wolves prije zadnjeg kola</strong></p><p>Najveće zvijezda momčadi, žestoko lansirana ove sezone, nije bio nijedan od 'sto' Portugalaca nego Španjolac malijskog porijekla, nabildani sprinter s desnog boka - <strong>Adama Traore</strong> (24). Barcelonina škola, idealan na desnom boku za Nunovih 3-4-3 i... Tenk s motorom Ferrarija.</p><p>Dečko sjajan na lopti ('made in La Masia'), a toliko brz da mu je protivnik jednom iščašio rame pokušavajući ga zaustaviti u prodoru. Pa su se Wolvesi dosjetili jadu i posegnuli za (valjda regularnim) dodatkom. Prije, a i za vrijeme utakmice Katalonca mažu - uljem za bebe:</p><p>Četiri puta mu je 'odlazilo' rame u zadnjih osam mjeseci nakon protivničkih startova.</p><p>- Prebrz je za čuvare. Vuku ga i čupaju dok juri pored njih. Tako se dogodilo iščašenje ramena, a da bi ga zaštitili ruke mu mažemo dječjim uljem. Tako će ga sigurno teže dohvatiti - objasnio je jedan od ljudi iz kluba <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/football/12224493/adama-traore-baby-oil-wolves-dislocated-shoulder/">engleskim medijima</a>.</p><p>Nije im pomoglo kod Chelseaja, ali bi moglo pomoći da Traore ostane zdrav, a s ugovorom do 2023. i cijenom koja raste naočigled, čovjek će prije ili kasnije izlaznim transferom do vrha napuniti blagajnu Wolverhamptona.</p>