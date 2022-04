Traži se strateški partner. Cijena prava sitnica - 4 milijuna eura!

Grad Split namjerava raspisati međunarodni javni natječaj te pronaći strateškog partnera za vođenje nekadašnjeg trostrukog prvaka Europe – Košarkaški klub Split, čiji su većinski vlasnik. U svom portfelju grad ima 88.25 posto dionica kluba, namjeravaju zadržati kontrolni paket, a na prodaju ponuditi 63,25 posto, odnosno 113.759 dionica. Planirana početna cijena je 4 milijuna eura, s tim da bi se strateški partner morao obvezati na nova ulaganja u klub i rezultatski iskorak koji bi osigurao redovito igranje europskih utakmica.

Dogradonačelnik Antonio Kuzmanić, koji planira ovu temu staviti na dnevni red idućeg Gradskog vijeća, otkrio je i kako bi, uz najavljeno zadržavanje kontrolnog paketa od 25 posto + jedne dionice, klub tražio i dva mjesta u novom Nadzornom odboru te zadržao mogućnost otkupa dionica od strateškog partnera za jednu kunu ako se ne ispune stavke iz ugovora.

Trenutna politička situacija u Splitu poprilično je komplicirana i pitanje je kako će se karte posložiti nakon novih izbora, koji bi se mogli održati već u lipnju. Ako se raspiše, međunarodni javni natječaj trebao bi trajati nešto više od mjesec dana, a novi partner bi s konkretnim potezima i ulaganjima trebao započeti u srpnju, dakle u pripremi sljedeće sezone.

Navodno ima nekoliko zainteresiranih investitora, spominju se poslovni ljudi i fondovi i Izraela i SAD, no oni bi željeli otkupiti kompletan paket dionica kako bi samostalno upravljali klubom. Takvih je investitora bilo i ranije, no njihov primarni cilj bila je atraktivnu lokacija na kojoj se nalazi dvorana i klupske prostorije. No kad bi saznali da grad nema namjeru dozvoliti preseljenje kluba i gradnju na toj lokaciji, svi su odustajali...

