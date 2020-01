'Tražila je rat, dobila ga je! A ja sam zaradila tri puta više'

Moj je trener James Ali Bashir dobro, oporavlja se, još nije posve zdrav, još nema zube, ali puno je bolje, rekla je Ivana Habazin (30).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Došlo je vrijeme konačnog obračuna, treći čin sada već šestomjesečne sapunice oko njezine borbe sa šampionkom i jednom od najopakijih boksačica današnjice Claressom Shields (24). Prva njihova zakazana borba u kolovozu bila je odgođena zbog Claressine ozljede, a potom u listopadu i druga, zbog kukavičkog napada Amerikankina brata na Ivaninog trenera Bashira (71) tijekom službenog vaganja.

- Da sam ja onako pala, mjesec dana bih bila u bolnici - govori danas Ivana, te otkriva:

- Bashir će doći na borbu, ali neće mi biti u kutu.

Podsjetimo, tada je Ivanin trener došao na vaganje provjeriti stanje suparnice jer Claressa se borila sa skidanjem kilograma, pa ga je najprije verbalno napala njezina sestra, Bashir joj je odbrusio, a onda ga je s leđa u glavu udario Claressin brat. Nesretni trener pao je na glavu te pretrpio prijelom vilice, ali i potres mozga i izljev krvi u mozak. Ivana se u takvom stanju nije mogla boriti dan kasnije...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Treći čin, valjda napokon i sama borba za pojas svjetske prvakinje u supervelter kategoriji po WBC i WBO organizacijama, bit će idući tjedan, 10. siječnja u Atlantic Cityju. Ivana je zadnje dane prije puta provela u Zagrebu.

- Htjela je rat, dobila ga je! Ma i po pitanju honorara za borbu njezin je tim htio da ja dobijem minimum minimuma, poniziti me, ali nisu uspjeli. Ne mogu otkriti o kojem je iznosu riječ, ali moj je honorar tri puta veći nego što je bio predviđen prvi put kad smo se trebale boriti.

Foto: Twitter/Screenhot

Foto: Twitter, Facebook

Ivana u borbu za naslov ulazi s 20 pobjeda i tri poraza, a Claressa s devet pobjeda bez poraza. Ali je osvajala pojaseve u srednjoj i supersrednjoj kategoriji te bi joj pobjeda nad Ivanom donijela svjetski rekord, nikad zabilježen u povijesti boksa: titule u tri kategorije u svega deset borbi.

- Bez obzira na sve što ona pričala, batine su je čekale još u listopadu. Nokautirat ću je, bit će to jedno posebno premlaćivanje zbog razine nepoštovanja koje je iskazala prema meni. Neću dopustiti da pokazuje nepoštovanje prema meni i nokautirat ću je da ju ušutkam - poručila je Claressa uoči borbe i nastavila:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/Instagram/ClaressaShields

- Moja je novogodišnja odluka samo jedna: bez kompromisa. U životu i karijeri. Također, želim biti bliže Bogu i ostati neporažena. Namjeravala sam reći i da ću prestati psovati, ali to se jednostavno neće dogoditi.

Otkrila je i kako je promijenila prehranu:

- Bila sam na 70 kilograma u listopadu prije otkazivanja borbe. Nakon toga sam ostala aktivna i dobila sam samo četiri i pol kilograma. Na Floridi sam bila proteklih sedam tjedana, trenirala sam i gurala se do krajnjih granica. Habazin ne shvaćam olako, ali ju želim nokautirati jer previše priča. Fokusirana sam i nitko me neće izbaciti iz takta pričajući gluposti. Više ne jedem meso. Nisam već tri mjeseca, što se i vidi na mojem tijelu. Već imam isklesane trbušne mišiće i još malo kilograma za izgubiti. Mislim da će se ljudi iznenaditi kada me vide sa 70 kilograma. Bit ću vrlo jaka i vrlo brza jer sam imala pet mjeseci da se pripremim isključivo za nju.