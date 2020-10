'Ostali mogu igrati s dvojicom pozitivnih, a Napoli ne smije?'

<p>Protokol je jasan, ako se dogodi zaraza korona virusom, klub se treba ponašati prema unaprijed određenim pravilima te, ako Savez ne odluči drugačije, na utakmicu stići sa barem 13 igrača i golmanom. Tako se <strong>Napoli </strong>u nedjelju navečer trebao pojaviti na stadionu u <strong>Torinu</strong>, ali oni su bili u samoizolaciji u Napulju te se utakmica nije odigrala.</p><p>- Trebali smo gledati jednu od najboljih utakmica u talijanskoj ligi, a sad se moramo nositi sa situacijom u kojoj se utakmica nije odigrala. No, to je jednostavno, protokoli saveza i ministarstva zdravstva su jasni te je klub trebao u 'mjehurić' nakon što su saznal da imaju zaraženog. Mi smo to napravili i održavali normalne aktivnosti, a to su trebali i oni te samim time kasnije doći na utakmicu - započeo je predsjednik Juventusa <strong>Andrea Agnelli</strong>.</p><p>Podsjetimo, derbi trećeg kola talijanskog nogometnog prvenstva između <strong>Juventusa </strong>i <strong>Napolija </strong>neće se igrati jer gosti nisu doputovali u nedjelju u Torino pravdajući se da nisu dobili dozvolu lokalnih zdravstvenih vlasti za putovanje zbog slučajeva zaraze koronavirusa u klubu.</p><p>Predsjednik Napolija <strong>Aurelio de Laurentis</strong> je tražio odgodu utakmice, slao poruke upravi 'stare dame', ali oni su mu poručili da su pravila jasna te da se moraju pojaviti na utakmici. Dva dana prije utakmice klubovi su dužni obaviti testiranje te je Juventus tako saznao da dva člana njihovog stožera imaju koronu - oni su otišli prema protokolu, a ostali su nastavili s 'novim normalnim' radom.</p><p>- Čuo sam se s De Laurentisom par dana prije utakmice. Slao mi je poruke, tražio odgodu, ali ja sam samo jasno poručio da Juventus poštuje pravila i da moraju doći na utakmicu - rekao je predsjednik Juvea.</p><p>Na stranicama torinskog kluba osvanula je i usporedba s nekim talijanskim klubovima u kojima ima zaraženih igrača te s Napolijem za koji se tvrdi da im lokalne vlasti nisu dopustile izlazak iz regije. Međutim, iz Serie A su poručili da vlasti u Napulju nisu uzele u obzir zdravstveni protokol dogovoren između državnog ministarstva zdravstva i sporta i nogometnih vlasti.</p><p>- Ne 'žele' igrati - stoji kraj imena Napolija s dva zaražena, dok se na slici navode Milan i Torino iz Serie A koji su odigrali svoje utakmice, iako su u njihovim redovima bili zaraženi nogometaši.</p><p>Naravno, Genoa nije mogla odigrati susret s 19 zaraženih, ali oni koji su imali dvojicu ili nešto više, odigrali su utakmice bez pozitivnih prvotimaca.</p><p>Napoli je tako postao prva momčad u pet glavnih liga koja se zbog korona virusa nije pojavila na travnjaku. Bilo je slučajeva odgode, ali ne i da se netko nije pojavio na terenu. Čeka se odluka Saveza, a pretpostavlja se da će utakmica biti registrirana sa 3-0 za Juventus.</p>