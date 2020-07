'Trbuh mi je vrištao od gladi, a borili smo se za živote. Živjeli smo s gušterima i štakorima...'

<p>Portugalci su ga predstavljali kao igrača koji će biti bolji i od<strong> Cristiana Ronalda</strong>, ali nikada nije u potpunosti ispunio očekivanja. Portugalski nogometaš <strong>Nani</strong> (32) jedan je od njih igrača koji su mogli puno više postići u karijeri. Bio je član moćnog Manchester Uniteda, ali nikada zvijezda na koju se mogu osloniti, već uvijek samo igrač u usponu. </p><p>Osvojio je s Unitedom četiri Premier lige i Ligu prvaka, igrao od 2007. do 2014. godine, ali već s 32 godine otišao je u MLS i oprostio se od ozbiljnog europskog nogometa. Ovaj sjajni Portugalac, koji je bio poznat po brzini i nevjerojatnoj tehnici, danas brani boje Orlanda, a za The Players Tribune je opisao svoje teško djetinjstvo.</p><p>Kao i kolega Cristiano Ronaldo, Nani je također imao jako teško i neizvjesno djetinjstvo. On i njegova obitelj živjeli su u siromaštvu, bilo je dana kada nisu imali što za jesti, a živjeli su sa štakorima i gušterima. Otac ga je vrlo rano napustio.</p><p>- Postao sam siguran da me Bog odabrao da budem nogometaš, a živio sam u kući koja je imala rupe na podu u kojima su se nalazili štakori i gušteri. Ondje sam bio s majkom, braćom i sestrama. Nismo imali ništa za jesti. Borili smo se za svoje živote. Našli smo se u toj situaciji nakon što nas je otac napustio kada je otišao u Zelenortske Otoke. Ondje je imao više sinova, možda ih je išao vidjeti? Nikad se nije vratio, a ja sam ga previše volio da bih ga mrzio - napisao je Nani pa nastavio:</p><p>- Majka je radila sve kako bi nas nahranila. Nakon nekoliko godina našla je novog muškarca, koji se nije htio preseliti u našu kuću, nego je htio ostati u svojoj, koja je bila puno gora. Svi smo htjeli ostati zajedno pa smo se uselili tamo. 10 ljudi dijelilo je jednu spavaću, jednu dnevnu sobu, jednu kuhinju i jedan zahod. Štakori i gušteri su postali normalna stvar. Nevjerojatno je na što se sve možete naviknuti kao dijete. Ipak, nikad se ne možete naviknuti na glad. Teško je to objasniti, neki ljudi kažu: 'Pogledajte djecu u Africi.' No pokušajte to iskusiti. Osjećaj kada su vam usta suha, kada vam trbuh vrišti, kada je bol u tijelu toliko jaka da mislite da vam nešto putuje kroz kožu. Često sam imao taj osjećaj. Jedino je dobro kod gladi što vas natjera da nađete rješenje.</p><p>Do rješenja je došao njegov brat Paolo koji je došao na ideju kako bi trebali prositi u bogatijem dijelu Lisabona, a na kraju im se isplatila njihova iskrenosti.</p><p>- Nisam bio siguran u to. Zar može biti toliko jednostavno? Paolo je znao da će ti ljudi imati viška hrane i ostao sam u čudu. Dali su nam kruha, juhe i keksa, neki su nas pozvali i kući. Mislim da su nam dali hranu jer nismo krali, pitali smo, bili smo iskreni.</p><p>Nanija i njegovu obitelj spasio je njegov nogometni talent zbog kojeg je već sa 17 godina dobio priliku u Sportingu iz Lisabona, a 2007. godine su mu se ispunili svi snovi. Kupio ga je Manchester United 25 milijuna eura, a to taj transfer bio je kao spas za njegovu obitelj koja je konačno živjela pristojnim životom.</p><p>Nani se zadržao u Unitedu do 2014. godine, igrao je još za Fenerbahče, Valenciju, Lazio, a danas je u američkom Orlandu. Naravno, najdraži trenutak iz karijere je osvajanje Europskog prvenstva 2016. godine kada je plakao kao dijete. Ispunio je sve svoje snove, ali nikada nije zaboravio odakle je došao i što je morao sve proći kako bi sve postigao.</p>