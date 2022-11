Trčite na Dan sjećanja utrku 'Vukovaru sa srcem' i pomozite radu udruge Vukovarski leptirići

Povodom državnog praznika Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga 2022., “Trči sa srcem” i Štoperica.hr u suradnji s Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići organiziraju 3. virtualnu humanitarnu utrku “Vukovaru sa srcem”.

Ukupan prihod utrke usmjerava se direktno na tekući račun Udruge, te će se koristiti isključivo u svrhu financiranja programa "Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno" - program poludnevnog boravka za djecu Vukovara osigurava neformalni predškolski odgoj za 20 djece i produžen stručni postupak za 20 djece školske dobi, mnoge od njih s različitim poteškoćama u razvoju ili slabijeg imovinskog stanja. Djeci je u poludnevnom boravku osiguran topli obrok, pomoć u učenju, individualni terapijski postupci, različite vrste radionica, sportski programi, socijalizacija i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići - Vukovar, je dobrovoljna, nevladina, neprofitna udruga djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja, članova njihovih obitelji, skrbnika i ostalih građana sa socijalno-humanitarnim ciljem, koji svojim radom žele pomoći unapređivanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Udruga ima za cilj unapređivanje kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga djeluje na području grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske.

U ime organizatora izjavu je dao Mario Lovrić, voditelj projekta “Trči sa srcem”:

- Vukovar je najveći simbol domovine, naša najveća bol, ali ujedno i naš najveći ponos. Zahvaljujući njegovoj žrtvi Hrvatska je 1991. obranjena, a što god mi činili do kraja svojih života ne možemo učiniti dovoljno da mu se odužimo. Međutim, Vukovar je danas živ grad, on ima svojih problema i izazova, ali želi živjeti. Pružimo mu stoga ruku i budimo mu prijatelji. Osim svijeća i zastava, pružimo mu i konkretnu pomoć, pomozimo njegovoj djeci, onim najranjivijima i na taj način pomognimo Vukovaru da raste, da cvijeta, da bude grad mira, ljubavi i zajedništva. Stanimo na kraj podjelama jer naša utrka nema nacionalni predznak - jednako volimo i prihvaćamo svu djecu Vukovara, grada koji se uvijek ponosio svojim različitostima, brojnim nacijama koje su ga gradile i učinile slavnim biserom Dunava! Sretni smo da Udruga za koju skupljamo sredstva prihvaća svu djecu i tretira ih jednako, ne dijeli ih. Mjesto je to gdje rastu zaštićeni, prihvaćeni i voljeni, baš kao što sva djeca trebaju biti! Vjerujem da će mnogi od vas i ove godine prepoznati ovu priliku i uključiti se!

Viktorija Matin, predsjednica udruge Vukovarski leptirići dodala je:

- Bliži se kraj godine I mi vas trebamo I ovaj put kako naši mališani ne bi ostali bez podrše! Za sada su donacije građana jedini način da naš poludnevni boravak nastavi s radom. Budite uz nas!

Više o Udruzi možete pronaći na:

www.vukovarski-leptirici.hr/

www.facebook.com/vukovarskileptirici

Foto: Vukovaru sa srcem

Informacije o virtualnoj utrci:

Datum utrke: 18. 11. 2021. (s obzirom da je utrka nenatjecateljskog karaktera, prihvaćat će se prijave aktivnosti otrčane/prehodane sve do 24. 11. 2021.)

Preporučeno mjesto utrke: Ulica grada Vukovara ili Vukovarska ulica bilo gdje u Republici Hrvatskoj, te inozemstvu (ali i sve alternativne lokacije potpuno su prihvatljive jer važno je sudjelovati)

Discipline: Trčanje – Individualne dužine: prihvaćaju se sve dužine trčanja, čak i one najmanje, pri čemu su više nego dobrodošle i ultramaratonske distance. Važno je naglasiti da nije bitna brzina već srce i da se prihvaćaju sve aktivnosti, planinarenje, hodanje ili vožnja u kolicima.

Prijava:

Na portalu Štoperica.hr https://www.stoperica.hr/natjecanje/vukovaru-sa-srcem-3/119

Nagrade i startni paket:

Startni paket sastoji se od startnog broja koji će biti dostupan u elektronskom obliku, a nagrada svim natjecateljima biti će digitalna zahvalnica Udruge “Vukovarski leptirići” koju će primiti na mail s kojeg su se prijavili na utrku, a zbog preusmjerenja kompletnog fonda prikupljenog od startnina direktno za rad udruge neće biti majica, startnih brojeva u fizičkom obliku i medalja.

Uplate na žiro račun u Addiko bank:

Fotografije aktivnosti, ukoliko ste ih voljni podijeliti, primati će se na mail organizatora: Trci.Sa.Srcem@gmail.com, a natjecateljima će biti omogućene i objave aktivnosti direktno ovdje na stranicu eventa

Odabrane fotografije biti će biti uvrštene i na zajednički video utrke po završetku iste.

Preporučena startnina/donacija: 50 kn (i veće uplate su više nego dobrodošle)

Rok za prijave: 17.11.2021.

Rok za uplate: 19.11.2021.

Rok za prijave rezultata: 24.11.2021. 23:59

Organizator: “Trči sa srcem” i Štoperica.hr i u suradnji sa Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Kontakt: Trci.Sa.Srcem@gmail.com, Vukovaru.Sa.Srcem@gmail.com, Mario Lovrić

