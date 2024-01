Trebao je biti prvo ime Uniteda: Pio je sve dok se nije 'srušio', a u klub prijavio da je - bolestan

S osam je godina stigao u Manchester United, prošao sve mlađe selekcije i trebao biti sljedeći nositelj igre, onaj na kojeg će se 'crveni vragovi' osloniti kad će biti najteže. Potpisao je ugovor sve do 2028. godine, a nikako da pronađe formu. I ne samo to, već po tko zna koji put ima problema s klubom zbog - alkohola. Marcus Rashford (26) završio je izvan momčadi u FA Kupu, a pitanje je hoće li se vratiti u ligi.

- Prijavio je da je bolestan, a ostale stvari neću komentirati. To je naša interna stvar, pobrinut ću se oko toga - rekao je Erik Ten Hag.

A prema pisanju The Suna, ne da nije bio bolestan, već je 12 sati pio u Belfastu te se nakon toga samo 'srušio na krevet' u hotelskoj sobi, a bilo je jasno da se neće pojaviti na treningu. On je nazvao Ten Haga i rekao mu da je bolestan, ali to je očito bila samo isprika.

Iste je večeri, prema navodu spomenutog tabloida, pio u baru s dvije djevojke, a jedna koja je bila iz Francuske se naljutila na drugu pa posvađala s Rashfordom. Nakon toga nije igrao protiv Newporta u FA Cupu, a njegova je momčad slavila (4-2).

Ove je sezone Rashford u dresu Uniteda odigrao 26 utakmica u kojima je zabio četiri gola uz šest asistencija, a nakon što se ispričao klubu i suigračima, bit će u sastavu na gostovanju kod Wolverhamptona u četvrtak, 1. veljače.