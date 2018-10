Trener Anderlechta: Dinamo je favorit za pobjednika skupine

Tener belgijskog Anderlechta, Hein Vanhaezebrouck, rekao je nakon poraza 0-2 od Dinama kako je hrvatski prvak favorit za prolazak skupine D Europske lige s prvog mjesta.

"Znao sam nakon ždrijeba da neće biti lako. Hrvatski igrači u mojoj momčadi (Ivan Santini, Antonio Milić) bili su mi rekli kako je Dinamo ove godine bolji nego prošle sezone. Znali smo stoga da nam neće biti lako a to su sada potvrdili. Dinamo je favorit za osvajanje grupe", rekao je Vanhaezebrouck na konferenciji za medije u Bruxellesu.

"Večeras, ali i u utakmici protiv Fenerbahčea, vidio sam puno dobrih mladih igrača u Dinamu. Petković je večeras dobro odigrao. Vidi se da Dinamo ima talentirane igrače", dodao je.

Dinamo nakon dva odigrana kola ima maksimalnih šest bodova u skupini D, Fenerbahče i Spartak Trnava po tri dok je Anderlecht bez bodova.

"Dinamo je sada otišao na šest bodova te vjerujem da će dobiti u obje utakmice protiv Slovaka. Mi ćemo se, pak, boriti za drugo mjesto", napomenuo je trener Anderlechta.

Vanhaezebrouck, koji je na klupi od listopada 2017. godine, objasnio je kako su poraženi jer su nastavili raditi osnovne pogreške. Pogreška nakon koje je branič Ognjen Vranješ srušio Brunu Petkovića za jedanaesterac te Vranješovo isključenje odmah na početku drugog poluvremena bili su presudni, tvrdi trener belgijske momčadi.

"Mi moramo sada raditi dalje jer nam se dva problema uporno vraćaju. Ne zabijamo golove, i to već pet-šest utakmica, a niti stvaramo puno prilika. Eto, danas smo imali jednu, ali Ivan Santini nije zabio. Drugi problem su pogreške karakteristične za naše mlade igrače, to su tipične greške mladosti. No, danas nije utjecala mladost, jer su te pogreške radili iskusni igrači. Te pogreške su ostale premda sam uveo iskusne igrače, a izostavio mlađe", rekao je Vanhaezebrouck.

"Prvi penal smo mogli izbjeći. Na početku drugog poluvremena smo opet pogriješili. Bili smo uspavani, a Dinamo jak i čvrst. Kada smo ostali s desetoricom protiv Dinamove jedanaestorice teško smo igrali, jer je Dinamo dobra momčad", dodao je.

Nije ga ništa iznenadilo, kaže, osim upornog ponavljanja pogrešaka koje su radili i u prethodnim utakmicama. U posljednjih šest susreta Anderlecht je upisao četiri poraza i jedan remi.

"Znali smo što sve moramo izbjeći, no unatoč tome davali smo Dinamu poklone. Penal nas je 'ubio', jer su igrači počeli sumnjati u sebe. U nastavku smo bili malo bolji i da je Santini zabio bili bi smo se vratili i utakmica ne bi bila ista. Njima se pak lopta odbije i uđe u gol, nama ne...", požalio se strateg trećeplasirane momčadi belgijskog prvenstva.

"Neki naši igrači su se vratili nakon povreda pa nisu svi u dobrom ritmu. Kada pobjeđuješ vraća ti se samopouzdanje, a ovako ne. Nitko nije grizao danas, nije bilo vođe na terenu da probudi momčad, da pokrene stvari. Svatko je igrao za sebe. Teško je kada se loši rezultati akumuliraju", rekao je.

Upitan o obrani i Antoniju Miliću odgovorio je: "Milić možda griješi u igri, ali uvijek ide dalje, nastavlja pokušavati, ne odustaje..."

Za Vranješa, koji je nedavno i u prvenstvu dobio crveni karton, kaže da mora prestati tako uklizavati u kaznenom prostoru.

"Nije to bilo agresivno, ali jest neoprezno. On voli uklizivati i trebao bi razmisliti o tome", izjavio je Vanhaezebrouck.

Upitan je osjeća li se krivim za ovu rezultatsku krizu koja trese klub.

"Ne može trener ništa sa strane napraviti, igrači su ti koju moraju učiniti na terenu nešto. Trener ne može gurnuti loptu u gol. Najgore je što su danas igrali iskusni igrači, a ne mladi, pa ne mogu ja biti kriv. No, kao trener odgovoran sam za ovo, od toga ne bježim", rekao je.

"Bojim li se otkaza? Ne bojim se za mjesto, ne uzrujavam se, situacije je sada nešto lošija, no nastavit ću raditi, ne bojim se mjesto“, zaključio je nakon 48 utakmica na klupi Anderlechta tijekom kojih je doživio 20 poraza.