Trener Belupa oduševio sve: 'Dođite sutra u kafić. Konobarit ću i počastiti vas sve kavom...'

Želim da se dodatno zbližimo, pričamo o prošlosti i budućnosti i zajedno idemo naprijed, rekao je oduševljeni Stipić nakon prve pobjede Slaven Belupa u novoj sezoni HNL-a...

<p>On je sve, samo ne običan trener. <strong>Tomislav Stipić (41)</strong> je u HNL stigao kao potpuna nepoznanica i sjeo na klupu <strong>Slaven Belupa</strong>, a onda se pokazao kao sjajnim izborom za koprivničkog prvoligaša te uz to donio posebnu energiju i osobnost u hrvatski nogomet.</p><p>Belupo je u sedmom kolu došao do prve pobjede u HNL-u ove sezone, a utrpali su pet komada Istri (5-1). Tri boda su napokon tu nakon četiri remija i dva poraza, a sjajni Stipić je to odlučio proslaviti na svoj način.</p><p>- Pozivam sutra od 12 do 20 sati sve naše navijače u Kavanicu gdje ću konobariti i počastiti kavom onoga tko dođe. Želim da se dodatno zbližimo, pričamo o prošlosti i budućnosti i zajedno idemo naprijed - poručio je trener Belupa nakon utakmice.</p><p>Koprivničani ga obožavaju zbog iskrenosti i energije kojom pršti, a ubrzo su ga zavoljeli i brojni fanovi hrvatskog nogometa. Skače i luduje uz svoj prostor od prve do zadnje minute, a često iznenadi i sa svojim izjavama.</p><p>Rodio se u Tomislavgradu, ali već s 11 godina otišao je u Njemačku. Školovao se za stolara, radio jedno vrijeme na baušteli, a onda odlučio: Moj put je nogomet! </p><p>A njegova trenerska karijera počela je jednom šamarčinom. Supruzi Luciji rekao je da želi postati veliki trener, a onda je dočekao:</p><p>- Lucija je razrogačila oči te mi opalila šamar uz riječi, ti si doista lud, i okrenula se na peti - govorio nam je Stipić o svojim trenerskim počecima prije 14 godina.</p><p>Na početku svoje trenerske karijere probijao se kroz njemačke niželigaše, 2019. godine vodio švicarskog velikana Grasshoppersa, a onda ove godine došao u Slaven Belupo.</p><p>- Svaki dan otkad sam u Koprivnici uživam s ljudima, pogotovo igračima. Bio je pun pogodak doći ovdje. Kad sam dolazio, nisam znao ništa. Ni klub ni svoje ni protivničke igrače. Upustio sam se u to, vukla me je činjenica da sam Hrvat, da volim Hrvatsku i došao sam krenuti s ljudima koje zateknem i prema njima se priviknuti - rekao je Stipić.</p><p>Navijače je već oduševio, a sada će ga imati priliku puno bolje upoznati uz šalicu kave koju će im upravo on poslužiti...</p>