Trener Chelseaja na rubu: Boli me sve što se događa, patimo moja obitelj i ja. Što da radim?!

Početkom rujna prošle godine, Dinamo je senzacionalno srušio Chelsea na Maksimiru u Ligi prvaka i - smijenio trenera Thomasa Tuchela. Novi vlasnik Tedd Boehly htio je novu energiju u momčadi, a kao čovjeka koji će izvući klub iz krize vidio je Grahama Pottera. Brighton je pod njime igrao jedan od atraktivnijih nogometa u ligi, što nitko mu ne može oduzeti, ali nije isto voditi ova dva kluba. Čini se da Potter nije dorastao ovakvoj razini.

U posljednjih deset utakmica Chelsea je slavio samo triput. Klub ne da ne igra atraktivno i oku lijepo, što je Boehly htio postići, već Potter ne donosi ni rezultate. Na ljestvici Premier lige su deseti s 25 bodova, a posebno ponižavajući je bio poraz od Manchester Cityja u FA Kupu. Građani su ih bez najboljih igrača demolirali 4-0. Boli navijače, boli vlasnika koji se izgubio u pokušaju da kopira Abramoviča i u kratkom roku napravi od Chelseaja europskog prvaka. Ni novac ne pomaže kad nemaš strpljenje i znanje.

Foto: TONY OBRIEN/REUTERS

Teški su dani pred plavcima, ali i pred Potterom. Svaki novi kiks znači i moguću smjenu. Sljedeći susret igraju već danas protiv Fulhama u zaostaloj utakmici sedmog kola.

- Ljudi, uzeo sam najteži posao u nogometu. Znam da imamo samo jednu pobjedu u zadnjih 10 utakmica, ovo je velik izazov za sve u klubu. Moramo se skupiti, pokazati da smo jaki i izgraditi opet ono čega nema. Razumijem od samog starta gdje sam došao, ovo je sve skupa jako teško. Izazovno i stimulativno, ali i jako teško. Kažem, vjerojatno je to najteži posao u nogometu, jer svi vide Chelsea u samom vrhu, svi očekuju nešto - kazao je istresirani Potter kojemu visi otkaz nad glavom.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Chelsea je prošlog ljeta nakrcao momčad s nekoliko imena za basnoslovne cifre, no pokazalo se da nitko od njih nema tu kvalitetu. I da je, kako to uobičajeno bude u engleskom nogometu, cijena napumpana. Kao prvo zimsko pojačanje stigao je Joao Felix u kategoriji onih priča u kojoj vam se javljaju upitnici iznad glave. Došao je na posudbu do kraja sezone koju će Chelsea Atletico Madridu platiti 17 milijuna eura.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Američki vlasnik Boehly pomalo se izgubio u pokušaju da vrati Chelsea na šampionske staze.

- Ono što je prethodna vlasnička garnitura ovdje napravila bilo je fantastično. Ali, ovo je novo doba, a sada prolazimo kroz jedno bolno razdoblje. Razumijem frustraciju navijača, ali i cijenim njihovu podršku. Iskreno, boli me sve ovo što se događa, svaki naš poraz, patim i ja, ali i moja obitelj. Koliko god to pokušavam sakriti. Jasno, biti trener Chelseaja je privilegija, ali ima to i svoje bolne strane. Ali što da radim? Ne možete biti trener Chelseaja, a da ne očekujete pritisak, nevolju, izazov i stres. Morate preuzeti odgovornost za posao koji ste napravili, a to i činim - rekao je Potter.

Preuzeo je odgovornost, a ona je sve veća jer Chelsea tone sve dublje. Nezaustavljivo. I pitanje je može li to Potter zaustaviti.

