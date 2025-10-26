Obavijesti

NIJE BRILJIRAO

Trener Coma kritizirao Martina Baturinu: Ne očekuješ ovakve pogreške od takvog igrača

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Nakon što su Como i Parma u subotu u 8. kolu Serie A odigrali bez pobjednika, novi klub bivšeg dinamovca Martina Baturine (22) nalazi se na šestom mjestu na tablici. Poslije remija trener Coma Cesc Fabregas (38) dao je izjavu. 

- U prvom poluvremenu mučili smo se s izgradnjom igre. U drugom smo bili bolji nakon ulaska Nicolasa Kuhna i Assanea Diaa. Otvorili smo se, igrali jedan na jedan i preuzeli kontrolu, iako nismo bili osobito opasni. Nisam potpuno sretan, ali kući nosimo bod. Kad ne možeš pobijediti, ne smiješ izgubit - rekao je. 

Friendly - Joan Gamper Trophy - FC Barcelona v Como
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Baturina je u igru ušao u 72. minuti, a nakon utakmice Španjolac je komentirao igru Hrvata i Nicolasa Kühna (25). 

- Dobro su krenuli, ali su pred kraj radili pogreške koje ne očekuješ od takvih igrača. Poput Diaa, njih dvojica su jako važni igrači u momčadi - izjavio je. 

Baturina je za Como potpisao ovog ljeta, kada je za 18 milijuna fiksne odštete došao iz Dinama. Za Como je do sada nastupio šest puta i upisao jednu asistenciju. Dva puta je bio među prvih 11, a u ostalim susretima je ulazio s klupe. Transfermarkt mu procjenjuje vrijednost na 20 milijuna eura.

