Trener Dinama: Hodao sam kao Baltazar i bio nervozan... Dečki večeras mogu popiti koliko žele!

Kakva večer za sve navijače Dinama! Zagrepčani su konačno upisali jedan veliki gostujući skalp u Ligi prvaka, Dinamo je slavio kod Salzburga 2-0. Junaci? Sandro Kulenović. Stefan Ristovski. Bruno Petković. Ma svi! Nenad Bjelica je na europskoj sceni remizirao protiv Monaca, sad (iako nije bio na klupi) slavio u Salzburgu. Kapa do poda!

Pokretanje videa... 02:10 100 godina prvog igrališta Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Čestitke svima. Svim igračima, svima koji vole Dinamo, navijačima koji su izdominirali na trbinama kao mi na terenu. Ovo je velik dan za nas, ali pred nama je još puno posla. Igrači su ispunili sve zahtjeve na najbolji način, ne mogu nikoga izdvojiti, svi su bili sjajni - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Prva pobjeda nad Salzburgom? Radujem se zbog pobjede, važnija je ta pobjeda Dinama u gostima. Drago mi je što sam ja srušio tu statistiku. Ma možda ju ni nisam srušio, možda ju je srušio Danijel Jumić, ha, ha. Ja si to sve računam kao moje utakmice, sretan sam zbog velike pobjede.

Kako vam je bilo voditi utakmicu s klupe?

- Imam iskustva. Prvo poluvrijeme sam još sjedio, drugo nisam izdržao, digao sam se. Hodao kao Baltazar lijevo-desno, tako kompenzirao nervozu. Svima dajem "desetke". U prvom dijelu nam je falilo malo uvjerenja, igrača u suparničkom šesnaestercu, možda je Baturina previše bio u prilazu. Kulenović je bio sam, to je bilo premalo. Ali u nastavku je bilo bolje, puno bolje. Kontrolirali smo utakmicu cijelo vrijeme, perfektna utakmica.

Susret Salzburga i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što ste rekli Kulenoviću uoči utakmice?

- Rekao sam mu što i vama, vjerujem u njega, on je sad možda najbolji hrvatski strijelac u 2024. godini. To mi malo podcjenjujemo. Kulenović je bo dosta podcijenjen, a zabijao je važne bodove. Sretan sam zbog njega, zbog cijele momčadi, idemo dalje. Petković? Minimalno smo riskirali, on uđe na 15 minuta i pokaže klasu.

Ogiwara se našao lijevo...

- Ogiwara? Htjeli smo lijevu nogu, znali smo da ćemo imati prostora, puno situacija za centaršute. Od Pierrea-Gabriela to nemamo na desnoj strani, Ogiwara to ima, bez obzira na neke njegove slabosti. Bio je savršen, napravio je puno dobrih stvari. Ma glavno da nema velike euforije.

Nekako je dojam da na vašem licu nema previše smiješka...

- Ha, ha, preumoran sam, valjda. Znate da je tanka linija između pukovnika i pokajnika, sretan sam zbog zbog cijelog kluba. I ja sam taj koji ne smije padati u euforiju, ali niti u depresiju kad nas ne ide. Puno posla je pred nama, moramo dobiti dvije HNL utakmice, a onda nas čeka Slovan. Bolji smo od Bayerna i Milana? Mi ne možemo utjecati na njihove rezultate, možemo samo na svoje. Rekli su da nam je nekih 10-ak bodova dovoljno da budemo mešđu 24, mislim da to nije nemoguće ostvariti - rekao je Bjelica i za kraj dodao:

- Dečki danas imaju pravo na pivo, ma na više njih. Koliko god žele, ha, ha. Danas im je sve dopušteno.

Susret Salzburga i Dinama u Ligi prvaka, Petkovi? zabija za 0:2 Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trener Salzburga Pepijn Lijnders bio je vidno utučen nakon utakmice.

- Morali smo biti bolji, ali sad moramo dignuti glave. Igrali smo dobro s 10 igrača, možda je preteška riječ da sam ponosan na to, ali stvarno smo se htjeli vratiti u utakmicu, dali smo sve od sebe. Dečki moraju znati da ima još utakmica, puno ćemo naučiti iz ovoga, vratit ćemo se još jači - poručio je Lijnders, pa dodao:

- Glave gore, idemo dalje. Ovo je proces, svi misle da je ovo naš kraj, ali vjerujte ovo je tek naš početak. Stvarno smo dali sve od sebe, to je nogomet. Jako smo se potrošili u ovoj utakmici, nismo iskoristili neke svoje situacije. Moramo rasti kao momčad, a to možemo samo igrajući teške i zahtjevne utakmice poput ove s Dinamom.

Trener Salzburga uvjeren je kako njegova momčad može puno više od ovoga...

- Naša momčad ima talent, nevjerojatan potencijal, samo nas mora krenuti. Moramo dobiti jednu ovakvu utakmicu pa da nas krene. Stvarno dečki dobro rade, sjajno treniraju, ali u ove tri utakmice Lige prvaka nismo još uhvatili taj naš momentum, da se nešto okrene na našu stranu. Imamo potencijal, ali trebamo i malo sreće. Isključenje Schlagera? E to smo morali bolje braniti. Nekako nisam imao dojam s klupe da je to tako opasna situacija, odjednom smo se našli u teškoj situaciji, ostali s deset igrača.