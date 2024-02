Trener Dinama: Nije mi jasan termin iduće utakmice. Tetovaža pehara? Ma to ste vi pričali...

Dinamo je još jednom oduševio nogometnu javnost, skinuo još jedan veliki nogometni "skalp". I iz šesnaestine finala Konferencijske lige izbacio Betis. Sergej Jakirović bio je prilično zadovoljan poslije ozbiljnog europskog rezultata, pa na "pressicu" poslije utakmice stigao vidno nasmijan.

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

- Čestitam dečkima na sjajnoj i velikoj utakmici. Držali smo se plana, dobro smo igrali, bili puno opasniji nego u Sevilli. Imali smo nekoliko dobrih šansi, primili smo gol iz naše greške, fulali smo loptu. U nastavku smo se držali plana i dalje, ali bili još konkretniji u nekim situacijama. Drago mi je radi Hoxhe i Kaneka što su kreirali taj gol, izbacili smo velikog suparnika. Pokazali su kvalitetu, igraju s puno brzih i kratkih pasova. Kad je Bakambu izašao, sve nam je bilo lakše - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Penal na Hoxhi? Na ekranu se lijepo vidjelo iz te kamere, bio sam uvjeren da ga je Bellerin udario, ali iz drugog kuta se ipak vidjelo da je Hoxha stao na njegovu nogu. I to nije bio penal. Atmosfera? Sjajna, navijači su svaki put na nivou, za razliku od nas. Razveselili smo ih prolazom, hvala im na ovakvoj podršci. Mi moramo dati sve od sebe, želimo stalno pobjeđivati, ali bitno je dati sve od sebe.

Koga biste voljeli u ždrijebu?

- Ždrijeb? Svejedno mi je, tko god dođe, pripremit ćemo se i potući se s njima za prolaz.

Je li bilo nervoze u svlačionici?

- Nije bilo nervoze, vidjeli smo da ih možemo ugroziti, samo smo korigirali desnu stranu, napravili neke korekcije kod Ristovskog i Kaneka. Malo smo to morali bolje kontrolirati na toj strani. Da, ovo mi je najveći uspjeh u trenerskoj karijeri, nadam se da će doći još bolji, još veći uspjeh.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sjećate li se onih priča o potencijalnoj tetovaži u slučaju da Dinamo osvoji Konferencijsku ligu?

- Tetovaža? To ste vi pričali, Mišić i ja smo se šalili, daj Bože da to tetoviramo. Ali, to je sve bilo kroz šalu, ima tu još odličnih momčadi, ali gledamo prema naprijed, svaku želimo dobiti.

Može li ova utakmica biti prekretnica cijele sezone?

- Uh koliko je bilo tih trenutaka, meni je svaka utakmica Betis, bez obzira protiv koga igramo. Uvijek se pripremamo isto, Dinamo svaku utakmicu želi dobiti, u nedjelju nam treba dobra energija. Rijeka ima sjajan niz, vjerujem da ćemo opet dobiti pred našim navijačima.

Bernauer izgleda sve bolje u Dinamovom dresu.

- Bernauer? Nema me on što iznenaditi, trenira stalno, pravi je profesionalac i veseo dečko. Dobro se prilagodilo, ne biste vjerovali koliko zna hrvatski jezik, sve razumije. Inteligentan igrač, konačno je nadošao, puno nam znači u posjedu. Dobro se nadopunjuje s Theophileom. On nikada nije bio otpisan, samo je zbog taktičkih stvari bio na klupi.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Kakva je situacija sad? Hoće li večeras biti slavlja?

- Nema slavlja, izbavili smo Betis, ali ništa nismo napravili po pitanju HNL-a. Nemamo što puno raditi, malo mi nejasno da igramo u nedjelju u 15 sati, želio sam da igramo kasnije. Moramo se regenerirati, biti energični i dobri u nedjelju. Veći nam je problem bio povratak iz Seville, taj let za Zagreb, pa nismo spavali cijelu noć. Kao kad izađete van u Mint, mamurni ste, a onda vas djeca ujutro bude. Sad će biti manji taj problem. Nema nas puno, imamo i neke igrače koji nisu prijavljeni u Europi, sad ih moramo iskoristiti.

Jakirović je malo pričao o Hoxhi.

- Hoxha je imao sjajnih prodora, ovo će mu za samopouzdanje biti jako dobro. Drago mi je i zbog Kaneka, oni imaju slobodu, svjesni su toga. Drago mi je zbog njih dvojice. Kaneko je rekao da nije zadovoljan, da je imao puno grešaka? Šta da kažem? On je Japanac, to je takva radna etika, nema tu fige u džepu. To je pohvalno za njega.

Pa i o Baturini i Petkoviću...

- Baturina? Za mene ima apsolutnu slobodu, on nam je bitna karika, u prenošenju lopte iz obrane u napad. Ma on je 2003. godište, kao Sučić i Perković, danas je pokazao zašto ga zovem "hrvatski dragulj". Petković je odigrao kapetanski, zna što tražim od njega i kod tog našeg gola je odigrao kvalitetan pas glavom. Puno se mučio s ozljedama, ali on je dokazani igrač koji je važan za hrvatsku reprezentaciju - završio je Jakirović.