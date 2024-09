Trener Dinama: Plašim li se reakcije čelnika? To nije pitanje za mene, neka udare po meni

Teški debakl. Ili katastrofa u Münchenu. Kako god hoćete. Dinamo je na Allianz Areni upisao najteži poraz u europskoj povijesti. Nitko od Dinamovih nogometaša ne zaslužuje prolaznu ocjenu za nastup u Münchenu, svi se nakon moraju dobro zapitati što se večeras dogodilo pred očima cijele europske nogometne javnosti.

Pokretanje videa... 00:57 Dinamo slavi ulazak u Ligu prvaka | Video: GNK Dinamo

- Teška večer za nas, Bayern je drugi svijet za nas. Pokušali smo nešto prvo poluvrijeme je to bilo slabije, nismo mogli ništa na lopti. Bayern nam ništa nije dozvolio, na poluvremenu smo htjeli biti okomitiji, igrati kao da je 0-0. Smanjili smo na 3-2, probudili neku nadu, imali priliku preko Pjace, ali smo pogriješili što smo pomislili da se možemo s njima natrčavati - rekao je Jakirović, pa dodao:

- Oni sve vide, razigraju nas kao u rukometu, golovi, penali... gledali smo kako primiti što manje. Ne znam je li baš ovakva razlika, ali je težak poraz. S ovoliko iskustva u momčadi smo morali biti bolji. I priznati da su bolji od nas, da moramo biti jednostavnije i brže, ovo je bio vrhunski europski nogomet Bayerna. Čestitam im na pobjedi.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Umjesto Pierrea-Gabriela i Ogiware ste ubacili ofenzivnije Špikića i Hoxhu, pa primili devet komada.

- Mijenjali smo zbog problema Gabriela i Ogiware, tako smo se odlučili. Nismo preko njihovih situacija primali golove, već iz centrale. Igrači? Teško im je, žao im je. Mogli smo biti pametnije, malo se povući, moramo ići dalje. Nema druge stvari u nogometu, vidiš gdje ste u odnosu na vrh Europe. Trebamo više raditi.

- Ne sumnjam da imam podršku momčadi, tu nema ni najmanjeg problema. Nismo imali nijedan problem. Idemo dalje, moramo se ustati. Nije malo devet golova, ne bježimo od toga, ali ima još puno utakmica. Moramo izvući pouke, vidjeti da ovaj nivo ne trpi ovakve greške. Ne bih ništa mijenjao, formaciju ni slučajno. Kako bi branili međuprostore? Bayern ima kvalitetu. Ostali smo bez Sučića, ostao je u hotelu zbog temperature.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Je li ovo prejak ritam za Theophilea?

- Ako ćemo gledati ovu utakmicu, u cijeloj zadnjoj liniji smo imali probleme. Ljudi su brži, jači u duelu, pokupili su sve otpatke. Theophile je nama jako puno donio, svjesno smo i njegovih godina.

Plašite li se nekih poteza klupskih čelnika večeras ili sutra?

- To nije pitanje za mene, otkad sam došao u Dinamo prošao sam sito i rešeto. Sve mi je jasno, neka udare po meni, s time nemam problema. Radim najbolje što mogu, kad osjetim da me igrači ne prate sam ću to riješiti. Pričao sam već s igračima, ohrabrio sam ih. Nevistića pogotovo, primio je devet gola, ali je imao sjajnih obrana. Ljudi su nam 30 puta pucali po golu, to je svake tri minute. Previše - završio je Jakirović.