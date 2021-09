Nije nam ovo ključna utakmica, ne smijemo već vršiti takav pritisak na ekipu, no ovo je zasigurno važan dvoboj, kojim možemo potvrditi naš dobar početak u Beču, rekao je John van den Brom, trener Genka, uoči utakmice s Dinamom u četvrtak u 21:00.

Belgijanci su Europsku ligu otvorili pobijedivši bečki Rapid u gostima 1-0, dok je Dinamo na Maksimiru izgubio od West Hama 0-2.

- Dinamo je izgubio od West Hama, pa je za njega ovo vjerojatno važniji dvoboj, ali to ne mijenja činjenicu da mi želimo zadržati zamah i da želimo napraviti još jedan korak prema našem cilju i prezimljavanju u Europi.

Kakav vam se čini Dinamo?

- Dinamo ima dobru, fizički vrlo jaku momčad i uvijek ima puno mladih talentiranih igrača. Iako svake godine mora prodati svoje najbolje igrače, osvojio je 15 od 16 posljednjih naslova u Hrvatskoj. Igraju na visokoj razini, prerasli su svoju ligu i moraju igrati u Europi da bi vidjeli gdje su i kako stoje. Dinamu će ova utakmica biti ključna. Moramo igrati visokim tempom i kontrolirati loptu, preuzeti kontrolu i zadržati je jer igramo protiv momčadi s mnogo individualne kvalitete - dodao je Van den Brom.

Damir Krznar, s druge strane, također je pohvalno govorio o protivniku Dinama.

- Jako brzinski raspoložena momčad, brzi trkački i u kombinatorici. Morat ćemo biti trkački raspoloženi da to sve preveniramo. Kad osvojimo loptu, kroz neku tranziciju imamo priliku ugroziti ih. Onuachu je od zadnjih devet golova Genka zabio osam. Jedno krilo je u poziciji polušpice, on je blizu Onuachua. Tri kombinatorna igrača na vrlo malom prostoru. To je nekakva forza, to je problematika kojom smo se bavili. Mislim da imamo rješenje za takvu igru.