Trener Hajduka: Ne mogu ne biti iskren. Čim se opustimo, to odmah ne izgleda dobro...

Više od tisuću ljudi skupilo se na tribinama i oko novoizgrađenog bjelovarskog stadiona. Bila je to nogometna fešta u kojoj je trećeligaš Mladost pokazao mišiće, ali ipak nedovoljno za senzaciju. Hajduk je slavio 2-0 i plasirao se u četvrtfinale Kupa.

Posao je bio gotov već u prvom poluvremenu. Zabijali su Mlakar i Melnjak, no klub iz Ždralova itekako je namučio hajdukovce. Mogli su i zapapriti im, ali Ivan Baraban, bivši nogometaš Cibalije i Splita, promašio je penal.

Četvrtfinale je tu, ali trener Mislav Karoglan nije u potpunosti zadovoljan. U drugom poluvremenu Hajduk se previše opustio, što ih je moglo koštati.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Teško je bilo pripremati susret, nemaš informacije. Korektan domaćin, ali težak teren. Mislim da smo prvo poluvrijeme bili dovoljno dobri, ozbiljni, što ne mogu reći za drugo poluvrijeme. Ne mogu ne biti iskren i reći da čim maknemo papučicu s gasa da to ne izgleda dobro. Veseli me da smo odmorili par igrača i da su igrali Pukštas i Prpić i još neki mladi, s njima sam zadovoljan i to je najbitnije.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Za četiri dana slijedi posljednja utakmica u ovoj godini, protiv Slaven Belupa. I to teren koji je uvijek zadavao glavobolje igračima Hajduka, a prošle sezone na njemu nisu uspjeli slaviti. Štoviše, remi u posljednjem međusobnom susretu praktički je 'bile' udaljio od naslova prvaka. Zoran Zekić 'špijunirao' je subotnjeg protivnika s tribina bjelovarskog stadiona.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Zekić je bio tu? Gleda on nas svaki vikend, mislim da ova utakmica neće previše značiti. Kup je varljiv, bitno je da se regeneriramo i da budemo pravi u subotu. Težak teren, prošle sezone tamo nismo pobijedili. Moramo se dobro spremiti i analizirati. Tamo je uvijek teško, ali momci su maksimalno motivirani i ja vjerujem u samo dobre stvari.

