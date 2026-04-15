PROPUSTIO TRENING

Trener HSV-a: Luka Vušković je na intezivnim terapijama...

Trener HSV-a: Luka Vušković je na intezivnim terapijama...
Foto: Profimedia

On je mlad dečko kojeg se prije mora kočiti nego tjerati. Ne želimo donijeti odluku kojom bismo riskirali da se dogodi nešto gore. Ostajem optimist - rekao je trener Merlin Polzin o Vuškovićevoj ozljedi koljena

Problemi za HSV uoči dvoboja protiv Werdera iz Bremena. Mladi hrvatski stoper Luka Vušković propustio je trening zbog ozljede koljena i njegov nastup u subotnjoj utakmici je 'pod upitnikom'. 19-godišnji stoper nije nastupio ni u zadnjoj utakmici prošlog vikenda protiv Stuttgarta kada je HSV poražen s visokih 4-0. 

Kako navodi lokalni Hamburger Post navodi kako je 'vatreni' propustio trening u utorak. 

- Lukino koljeno je malo nastradalo. Moramo pratiti situaciju iz dana u dan. Podvrgnut je intenzivnim terapijama i detaljnim pregledima - rekao je trener HSV-a Merlin Polzin uoči utakmice. 

Luka Vuskovic (HSV) Fussball, Herren, Saison 2025 2026,1.Liga, Volksparkstadion, Hamburger SV gegen FC Augsburg, 1-1 DFL
Foto: Profimedia

Unatoč lošim vijestima, trener HSV-a ne gubi nadu te se prisjetio situacije kada je Vušković nakon jednog treninga startao među prvih 11. Ipak, svjestan je da situacija može biti ozbiljna te da ne žele riskirati. 

- U potpunosti smo posvećeni tome da to i sada ostvarimo. Naravno da će biti gusto. To je sasvim jasno ako dečko u utorak nije na terenu, a utakmica je u subotu - rekao je pa nastavio: 

- On je mlad dečko kojeg se prije mora kočiti nego tjerati. Ne želimo donijeti odluku kojom bismo riskirali da se dogodi nešto gore. Ostajem optimist, ali još ne mogu procijeniti hoće li uspjeti. Nadamo se da će oporavak ići brže - zaključio je Polzin.

