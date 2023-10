Trener Juventusa upleten je u aferu s klađenjem? Snimljen je u kasinu, a kladio se na Seriju B

Italiju trese kladioničarski skandal. Nogometaši Nicolo Fagioli, Sandro Tonali i Nicolo Zaniolo povezuju se s klađenjem na nogometne utakmice, a neki od njih su se kladili i na utakmice svojih klubova. Osim klađenja na nogometne utakmice, povezuju se i s klađenjem na teniske mečeve. Osim problema s kladionicama, Fagioli se upleo u posuđivanje novaca od kamatara i navodno je dužan preko 3 milijuna eura.

Gotovo svakog dana skandal s kladionicama se širi, a sada je u njega upleten i trener Juventusa Massimiliano Allegri. Da je on upleten u skandal izjavio je Fabrizio Corona, bivši muž Nine Morić. On je rekao kako se Allegri kladio na utakmice Serije B. Kladio se navodno preko prijatelja koji je uplaćivao listiće u njegovo ime.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

- Stalno je kockao. Jednom je osvojio 30 tisuća eura i dao tri tisuće eura osobi pored sebe govoreći da je to za račun, odnosno kladionički listić. Njegov prijatelj je uplatio listić za njega. Puno se kladio na utakmice Serie B iz casina. - prenio je Coroni njegov doušnik.

Sportašima u Italiji zabranjeno se kladiti na nogometne utakmice Talijanskog nogometnog saveza, Uefe-e i Fifa-e i zabranjeno im je izravno ili indirektno uplaćivati oklade.