Trener Leipziga: Gvardiol ima slomljen nos. Izgleda poput boksača nakon 12. runde...

Kada je Joško Gvardiol pao na travnjak u susretu protiv Freiburga (3-1), za glavu su se kolektivno uhvatili izbornik Zlatko Dalić i hrvatski navijači. Bila je to jedna bezazlena situacija, hrvatski nogometaš htio je izbiti loptu glavom, ali je naletio na suigrača Willyja Orbana. Sudarili su se glavama, Joško je taj koji je stradao, dok Mađaru ništa nije bilo.

Natečeno mu je oko, slomljen mu je nos i sumnjalo se na potres mozga. Krv se slijevala niz njegov dres, liječnici su mu nekoliko minuta ukazivali pomoć.

Joško je odmah poslije utakmice podvrgnut detaljnim pretragama, a trener Leipziga Marco Rose slikovito je opisao posljedice.

- Čuo sam od Joška da ima slomljen nos. Njegovo je oko isto jako natečeno. Izgleda poput boksača nakon 12. runde protiv snažnog protivnika - rekao je Rose.

Mladi stoper trebao bi biti veliki adut Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Najvrjedniji je hrvatski nogometaš (60 milijuna eura), ako nastavi ovako, vrlo vjerojatno bi jednog dana mogao biti i najskuplji stoper u povijesti. Dalić je ključeve obrane predao njemu pa bi Joškov izostanak bio ogroman udarac za nas.

No, nadamo se da se to neće dogoditi. Obzirom na lom nosa, moguće je da će morati igrati s maskom, kakvu je Lovro Majer nedavno nosio nakon iste ozljede. Igrači je baš ne vole, nije ugodna, ali štiti. I ako je to uvjet za nastup na SP-u, ne sumnjamo da će Gvardiol prihvatiti bez razmišljanja.

Prije godinu dana debitirao je za 'vatrene' i igrao na Euru, tada je prinudno popunjavao poziciju lijevog beka, no u nešto više od godinu dana postao je naš glavni stoper i nezamjenjivi član prve postave. I jednog dana kada se senatori umirove, budući lider naše reprezentacije.

