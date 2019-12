'Trener mi predloži odmor, a ja se samo zahvalim na ponudi'

Može li se vrhunski nogomet igrati s "30 i kusur godina"? Pitajte neuništivog Ivana Krstanovića (36), čovjek rastura, a za mjesec će dana napuniti 37 godina. Pogađate, najstariji je nogometaš u HNL-u, prati ga tek Leon Benko (36) koji je mlađi 310 dana.

Da godine stvarno nisu bitne najbolje demonstrira upravo Krstanović. U prvenstvu je zabio osam golova iz 15 nastupa, a u srijedu je u četvrtfinalu Kupa srušio Goricu golom za 2-1. Došao je do brojke od devet golova ove sezone. Više golova od njega zabio je samo Osijekov Mirko Marić, on se zaustavio na 12 golova ove sezone.

- Ne mislim stati. Dobro se osjećam, tijelo me sluša. Kad planiram završiti karijeru? Stalno me to pitaju, ali odgovor nemam. U lipnju mi istječe ugovor sa Slaven Belupom pa ću razmisliti - javio nam se Krstanović.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Krstanović nema neku posebnu tajnu svog trajanja na velikoj sceni.

- Treniram isto kao prije kad sam imao 20, 25 godina. Pazim na prehranu, ozljede su me zaobišle. Samo sam u Dinamu imao problema s upalom pubične kosti - objašnjava Krle.

U Slaven Belupu uživa. Momčad je u dobroj seriji, ušlo se u polufinale Kupa.

- Ugodno sam iznenađen. Zvao me Slaven i prije tri-četiri godine, ali nije se realiziralo. Ovdje se zna tko što radi, organizacijski je to odlično posloženo. Igramo dobro pod gospodinom Stipićem. Nemojte me krivo shvatiti, dobro se radilo i kod gospodina Sertića, ali sad igramo bolje, od noge do noge, psihološki smo na boljoj razini.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Treneri se mijenjaju, ali neuništivi napadač iz Tomislavgrada traje.

- Nekad mi trener dođe i kaže: "Ivane, sad ću te odmoriti", ali samo se zahvalim na ponudi. Želim igrati, pun sam motiva.

Krstanović je šesti strijelac HNL-a svih vremena, zabio je 96 golova. Tomislav Erceg bježi mu dva gola.

- Prema mojoj računici bježi mi jedan gol, haha - ispravio nas je Krle pa dodao:

- Ma mogu prestići i njega i Mumleka... Sve ja to pratim, to mi je motiv više da se nastavim baviti ovim sportom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Hrvatskoj mladih napadača "ni za lijek".

- Ma ima ih, ali ne dobivaju baš priliku. Moj savjet im je da idu negdje gdje će imati zajamčenu minutažu. Kako možete očekivati da će neki mladić trpati kao na traci, a igra "svake prijestupne". Pa i ja s 36 godina izgubim osjećam kad sam malo ozlijeđen i propustim dvije-tri utakmice - završio je napadač Slaven Belupa.