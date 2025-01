'Trener Milana bio je potpuno drugačiji kao igrač. Povratak u Italiju? Čekam pravi trenutak'

Dinamo i Milan sastaju se u srijedu od 21 sat u osmom kolu Lige prvaka. Utakmicu su najavili trener Fabio Cannavaro i Dinamov veznjak Luka Stojković.

Što znate o Milanu?

- Znamo da nas čeka jako teška utakmica, protiv dobrog protivnika. Znamo njihove prednost, njihove mane... Idemo se bacati na glavu i potruditi se pobijediti - rekao je Stojković pa nastavio:

- Nisam pojedinačno proučavao koje eventualne mane Milana mogu iskoristiti. Pripremali smo se više momčadski. Samo kao momčad možemo nešto napraviti. Atmosfera u svlačionici je dobra, bolja nego što se misli. Jako smo motivirani za ovu utakmicu.

Što kažete na Rafaela Leaa i Christiana Pulišića, krilne napadače Milana?

- Naravno da gledam neke stvari od njih i da su mi neka vrsta motivacije. Igraju za sjajan klub i može se puno naučiti.

Riječ je dobio Cannavaro, koji je bio nasmijan, na talijanskom je pozdravljao talijanske novinare, oduševljen što ih vidi u tolikom broju. Sergio Conceicao, Portugalac koji je s Cannavarom svojevremeno igrao u Parmi i Interu, preuzeo je nedavno Milan i ima pune ruke posla. Talijanski velikan tek je sedmi u Serie A.

- Drago mi je da ga opet vidim, imamo izvrsne odnose. Čuli smo se. Zadovoljan sam što ga vidim u Italiji, on je veliki profesionalac. Kao igrač je bio potpuno drukčiji, nisam očekivao da ću ga vidjeti takvoga u trenerskoj ulozi. Kad ste u Milanu, sve se gleda pod posebnom lupom. Oni ti daju dojam da možeš igrati, a onda te napadaju sa svih strana. Prenio sam igračima da se moraju boriti do zadnje minute i ne smiju odustati, tako i on priprema Milan. Nije lako, kad svaki tjedan moraš popravljati stvari, nije lako raditi pripremu. Vidim da je to momčad koja je čvrsta, ima dobar napad i spremna je na rizik. Neke stvari jesu drugačije u odnosu na ranije.

Kako to mislite da je Conceicao ozbiljniji kao trener, nego što je bio kao igrač?

- Mogao bih vam ispričati neku anegdotu s njim, ali bolje ne, ha, ha. Malo se žalio u vezi nekih stvari, uvijek je bio iskren. Nekome je to ograničenje, nekome prednost.

Što ovakva utakmica znači vašim igračima?

- Liga prvaka je dodatna motivacija, posebno kad igrate poput momčadi poput Milana. Za moje igrače, to je važna večer, moramo biti koncentrirani, pravi, morat ćemo i patiti. Ali, imat ćemo i neke prilike i moramo ih iskoristiti. Znamo da je teško, iako igramo pred svojom publikom. Ali, vjerujemo u sebe, nadamo se u prolazak. Ponekad se sjetim i utakmica u kojima sam igrao, to su uvijek važni susreti. Riječ je o momčadima koje su priznate u cijelom svijetu.

Milanu prigovaraju da nema dovoljno Talijana u klubu...

- Stoper Gabbia je zanimljiv igrač, jako se razvio. Zašto nema više Talijana? Više se ne radi kako se radilo prije. To se osjeti u ligi. Danas talijanski klubovi stvaraju igrače pa ih prodaju. Tako se prije nije radilo. U talijanskoj ligi igrali su najbolji svjetski igrači, najveće zvijezde...

Cannavaro je posebno apostrofirao zagrebačku publiku.

- Velika je strast vezana uz ovaj klub. Kad sam izašao na večeru i prošetao gradom, osjetio sam tu veliku strast. Ljudi su nošeni tim emocijama, to se osjeća kad se igra kod kuće. Postoji strast, ali i velika odgovornost od igrača. Grad živi ovu momčad, to je nešto to ujedinjuje momčad i navijače.

Pomalo je neobično da Gennaro Gattuso radi u Hajduku, a vi u Dinamu. Da za vas nema mjesta u Serie A... Je li to poražavajuće za talijanski nogomet?

- Otišao sam prije nekoliko godina u Kinu zahvaljujući Marcelu Lippiju. Meni je to bilo važno iskustvo. Mi Talijani nosimo nogomet u srcu, odrasli smo uz njega. Nečiji je put lakši, nekima teži, ali svakako bih se volio vratiti u Italiju. Emotivno sam vezan. Sviđa mi se raditi ovdje, jedini način da napredujete jest da radite s igračima, bilo gdje. I čekam pravi trenutak.