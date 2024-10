Trener Monaca otkrio kojeg bi dinamovca doveo i dodao: Ovo je dobar bod, moram biti sretan

Trener Monaca Adi Hütter, dugogodišnji poznanik Nenada Bjelice je bio prilično jasan nakon remija Dinama i Monaca (2-2) na Maksimiru.

- Moram biti iskren, ovo je dobar bod za nas. Čestitam momčadi na našem mentalitetu, nije bilo lako igrati u ovim uvjetima. Ne mogu reći da sam sretan, ali nakon što smo gubili 2-0 moram biti zadovoljan. Stadion? Znam da su Dinamovi navijači žestoki, vidjeli smo to danas. Više sam razmišljao o terenu na kojem nismo mogli igrati brz nogomet, ali nisam ja prava osoba da me pitate o stadionu. Ja mogu pričati o nogometu - rekao je Hütter, pa dodao:

- Ovo je nogomet, danas nijednoj momčadi nije bilo jednostavno igrati. Čestitam Dinamu na njihovom načinu igre, obrambeno su bili jaki, imali brzu tranziciju. Dinamo je u prvom dijelu bio bolja momčad, mi se nismo snašli. Ali nismo odustajali, vjerovali smo u svoje mogućnosti, na kraju uzeli važan bod.

Monaco se i protiv Montpelliera u prvenstvu izvukao u završnici...

- Bili smo sretni dvaput, ne možemo svaki put imati sreće i zabijati u završnicama. Svaka utakmica u Ligi prvaka je zahtjevna, to smo vidjeli i danas u Zagrebu. Ovo nije bila jednostavna utakmica, zbog terena, teške kiše. Na kraju smo završili dvoboj sa šest ofenzivnih igrača, htjeli smo napraviti sve kako bi došli do remija, pa i do pobjede. To je naš mentalitet.

Ako biste mogli kupiti jednog igrača Dinama, tko bi to bio?

- Jedan mi je zapeo za oko. Petković, ali on je za nas malo prestar, ha, ha. Ali odigrao je sjajnu utakmicu, svaka mu čast. Tu je i Baturina, ne samo zbog tog drugog gola, svi su mogli vidjeti njegovu kvalitetu, stvarno nam je radio puno problema. A dečko ima samo 21 godinu.