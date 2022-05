Trener Nexea: Više izgleda za pobjedu imali bismo u Sjevernoj Koreji nego kod PPD Zagreba

Prošle sezone PPD Zagreb je rekordni 29. put u nizu osvojio naslov prvaka Hrvatske, a taj niz koji je jedan od najdužih općenito u svijetu sporta, mogao bi stati ove sezone. Nexe igra jednu od boljih sezona u povijesti kluba. Družina iz Našica senzacionalno se plasirala na Final Four Europske lige, a uz to želi pomrsiti planove i Zagrebu koji se prethodnih sezona praktički šetao do titule.

No, ove sezone je drugačije. Branko Tamše je u svojoj tvornici izbrusio momčad koja u Europi ruši europske velikane i opasno puše za vratom aktualnom prvaku. Momčad sastavljena od mladosti i iskustva uz pregršt nadarenih igrača, ali predvođena čudesnim Halilom Jaganjcem. Zagrebu su nanijeli prvi poraz u prvenstvu nakon 15 godina i spremni su za boj na naslov, no pitanje je hoće li to biti dovoljno.

U prošlom kolu PPD je slavio uvjerljivih 25-16 u Kutiji šibica, no bio je to susret koji je podignuo veliku buru u javnosti. Prijenosa nije bilo, čelnici Zagreba pravdali su se da oni nemaju veze s njim, a Našičani su nakon utakmice bjesnili na sudačke odluke.

- Ovo je stvarno specifična utakmica. Da sumiramo – u subotu bismo imali više mogućnosti za igranje rukometa u Sjevernoj Koreji nego u Zagrebu. Takve stvari su nezamislive. Branim tezu da sport mora biti za ljude, a u 21. stoljeću mi je neprihvatljivo da su kamere u dvorani zabranjene. Znalo se kako utakmica mora završiti i znalo se da razlika mora biti što veća kako bi naše riječi nakon utakmice ne bi imale težinu - rekao je trener Nexea Tamše u razgovoru za SportKlub.

Zagreb ima dva boda više nakon deset kola, ali ono što je bitnije, imaju izjednačeni međusobni omjer (1-1). Naslov će osvojiti klub koji prvi dođe do šest bodova u međusobnim utakmicama.

- Izgubili smo ovu utakmicu s velikom razlikom, ali to nije pokvarilo sjajnu atmosferu u svlačionici. Još uvijek smo u igri na tri fronta. Idemo korak po korak. Znamo da će prije svake utakmice sa Zagrebom uvijek biti puno polemika. Malo sam otvorio dušu u ovom razgovoru, ne želim previše pričati o tome s hrvatskim medijima. Zbog tih stvari imamo sve više simpatizera u Hrvatskoj. Sve je više onih koji otvaraju oči. Zagreb je kvalitetna momčad, momčad s tradicijom. Već smo pobjedom u Našicama dokazali da možemo parirati njima, bez obzira na sve. Znamo put, ali samo želim da nam dopuste da igramo rukomet u pravom smislu te riječi - kazao je Tamše.

Nexe igra povijesnu sezonu u kojoj se bori za čak tri trofeja. Osim utrke za naslov u prvenstvu i završnice Europske lige, Našičane ovaj vikend čeka Final Four Kupa. Nexe igra protiv Sesveta u polufinalu, a Zagreb protiv Poreča. Ukoliko slave i jedni i drugi, u nedjelju nas čeka spektakl u finalu.

- Mi smo zapravo Don Quijote. Ali živi smo na svim frontama, da tako kažem. U prvenstvu je rezultat izjednačen na dva boda, tko prvi dođe na šest bit će prvak. Čeka nas završni turnir u kupu… U svaku utakmicu idemo maksimalno, drugačije ne znamo. Želimo ostati što smireniji i usredotočeni. Bojim se da bi, ako se te stvari nastave, sve moglo eskalirati na terenu. Iskreno se nadam da se to neće dogoditi, ali ako nas i dalje tako pritišću, onda se može dogoditi da netko od igrača izgubi živce. Zasad to još uvijek uspješno rješavam, ali nadam se da stvari neće otići predaleko. Žalosno je što smo sada izgubili nekoliko minuta za teme o kojima uopće ne bismo smjeli govoriti u sportu.

Nexe će imati priliku upisati se u povijest hrvatskog rukometa. Posljednji put smo prvaka u Europskoj ligi imali prije 22 godine kada je Metković senzacionalno slavio. Prepreka prema finalu je dosta visoka, njemački Magdeburg.

- Nije tajna da Nexeova momčad već neko vrijeme ima velike ambicije. Moje je mišljenje da je ovogodišnjim rezultatom našički Nexe konačno stavljen na europsku rukometnu kartu. Ovo je malo mjesto u Slavoniji koje živi za rukomet. Obitelj Ergović već 15 godina ulaže vlastita sredstva u klub. Ovi ljudi su pošteni i imaju jasnu viziju. A kad si takav, netko gore te nagrađuje. Petnaest mjeseci sam ovdje, dečki razumiju što želim i plod toga su dobre igre tijekom cijele sezone. Naš put je bio trnovit, nekoliko puta smo bili otpisani, ali smo eliminirali izuzetne momčadi kao što su Silkeborg, GOG Gudme - zaključio je Tamše

