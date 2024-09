Trener Osijeka: Čavlina trenira kao i uvijek, ali trenutačno nije prvi golman. Za sve vrijedi isto

Osijek je u šesnaestini finala Kupa gostovao kod Varteksa i slavio pobjedom 3-1. Golove za goste postigli su Soldo u 10., Jakupović u 61. i Lima u 73. minuti. Počasni pogodak za domaćine zabio je Glavica u 77. minuti.

Prve dojmove nakon utakmice podijelio je trener Varteksa, Dražen Besek.

- Uf, kakva atmosfera, da je barem svaka utakmica pred toliko gledatelja. Nismo se povukli, igrali smo nogomet iako je razlika u tri ranga. Mogu biti ponosan na svoju ekipu - rekao je Fran Kukec, kapetan Varteksa, trećeplasirane momčadi 3. NL Sjever, koja je na stadionu Sloboda u Varaždinu ugostila Osijek.

Na stadionu se okupilo čak 2800 gledatelja. Stariji varaždinski kroničari ne sjećaju se kada je stadion Slobode bio tako ispunjen zbog nogometne utakmice. Ovakva posjećenost je među najvećima u povijesti. Trebalo bi zaviriti u knjige iz 80-ih godina prošlog stoljeća kako bi se pronašao sličan broj gledatelja. Domaćini ističu da je stadion bio dupkom pun kada su tih godina gostovali Dinamo i Partizan.

Sjajnu nogometnu atmosferu kvarila je kiša, no White Stonesi, koji su 2011. godine osnovali klub, nisu posustajali s pjesmom i navijanjem. Varteks, predvođen bivšim prvoligaškim igračima Matijom Katancom i Dejanom Glavicom, dobro se nosio s Osijekom, koji je započeo utakmicu gotovo sa svim starterima iz HNL-a.

- Utakmica je mogla zadovoljiti sve koji su došli na stadion. Ne da se nismo osramotili, bili smo konkurentni. Osijek je presnažan i znali smo da ih moramo učiniti nervoznima. Prvi gol nas je malo poremetio, ispali smo naivni. Razlika se vidi u sitnicama koje su dovele Osijek do prednosti. No, vidio sam veliku želju, a igrači su osjetili da mogu do određene granice. Puno smo naučili iz ove utakmice i možemo samo rasti. Igrači sada mogu objektivno procijeniti sebe i znati na čemu još trebaju raditi - istaknuo je emotivno Dražen Besek.

Besek je dodao kako njegovi igrači nisu bili pod dojmom:

- Odreagirali su vrhunski u svakom duelu. Nadam se da nismo razočarali ljude, za koje vjerujem da će nas doći podržati i u ligaškim utakmicama. Ne igramo samo ovakve susrete kao što je ovaj protiv Osijeka, i u svojem rangu momci igraju kvalitetno i dopadljivo.

Zadovoljan drugom pobjedom u nizu bio je i osječki trener Federico Coppitelli.

- Znali smo da nas čeka teška utakmica protiv vrlo dobrog protivnika u njegovom rangu. Dobro smo odradili posao, iako nisam sretan golom koji smo primili. Moramo još raditi na koncentraciji. Ipak, pobjeda u lijepoj atmosferi uvijek raduje - naglasio je Coppitelli.

Na pitanje o statusu Nikole Čavline, koji je podigao dosta buke tijekom reprezentativne stanke, Coppitelli je kratko odgovorio:

- Trenutno je Malenica broj jedan. Čavlina radi kao i dosad. Sa svim igračima je isto – teren o njima sve kaže, i time se vodimo.