Trener PPD-a: Ne sjećam se kad sam bio u ovakvom ambijentu, od temperature do navijanja

PPD Zagreb slavi 30. naslov prvaka Hrvatske. Unatoč optimizmu Nexea zagrebaši su pokazali da su i dalje broj jedan. U teškoj atmosferi u Našicama sve su riješili, nakon dvije utakmice doigravanja.

- Ova titula je apsolutno zaslužena, bila je ovo četvrta pobjeda u nizu protiv Nexea. Utakmicu smo kontrolirali od prve do 50. minute, imali smo šest razlike i napad za +7. Tada je došlo do malo opuštanja u paklenoj i vrućoj atmosferi. Ne sjećam se kada sam zadnji put sudjelovao u ovakvom ambijentu od navijanja i temperature. Utakmica se na kraju malo zakuhala, no zaslužili smo ovaj rezultat - rekao je trener Zagreba Ivica Obrvan.

Ivan Čupić osvojio je prvi naslov prvaka Hrvatske.

- Slavimo, prvaci smo. Bila je super utakmica, pravi derbi. Znali smo da u Našicama nije lako igrati. Bila je lijepa atmosfera, puna dvorana, bilo je i puno nervoze i stresa. Pokazali smo karakter i radujemo se ovom trijumfu.

Dino Slavić skupio je 10 obrana, ali dvije ključne u završnici skinuo je Mandić.

- Očekivali smo tvrdu i čvrstu utakmicu, s malim brojem golova, ali dobro smo se psihički pripremili. U samoj završnici smo se malo i opustili, na kraju smo skoro spašavali živu glavu. No, najvažnije je što titula ostaje u Zagrebu - rekao je Slavić.

Halil Jaganjac, pak, probao je, ali na jednu se ozljedu nadovezala druga i ostatak je utakmice gledao s klupe.

- Iskrenuo sam zglob, bila je to nesreća. Krivo sam stao, na to se ne može utjecati. Dao bih sve da sam mogao pomoći dečkima. Imali smo šanse pred predivnom publikom napraviti dobar rezultat, ali nismo uspjeli. Tužan sam, ali imamo još Final Four Europske lige.

