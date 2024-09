Trener PSG-a podigao prašinu kontroverznom izjavom. Evo što je rekao na press konferenciji

Španjolac Luis Enrique često je u javnim nastupima govorio "bez dlake na jeziku", a prije utakmice PSG-a i Rennesa u francuskoj Ligue 1 podigao je prašinu izjavom o razgovoru s novinarima.

- Da mi sada date komad papira u kojem piše da ga samo moram potpisati i da više nikada neću morati razgovarati s novinarima, ali to bi mi oduzelo 25, ili čak i više, do 50 posto od svoje plaće, odmah bih to potpisao - započeo je trener Paris Saint-Germaina i dodao:

- Istina je da to radim samo zato što ugovori koje klubovi potpisuju zahtijevaju da treneri govore. Dobro se slažem s novinarima, ali da mogu izbjeći, bih.

Enrique je trenersku karijeru započeo u Barceloni B, a nakon toga vodio je Romu, Celtu Vigo, Barcelonu, reprezentaciju Španjolske i od 2023. trener je Paris SG-a. Prošle sezone je u četvrtfinalu Lige prvaka izbacio svoj bivši klub (Barcelonu) prije nego je u polufinalu od Parižana bolja bila dortmunska Borussija.