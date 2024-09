Trener PSV-a na klupi ostavio najveću zvijezdu, novinari u čudu: 'To je zbog Perišića...'

Ivan Perišić ostavio je odličan dojam u debiju za PSV u pobjedi protiv Willema II (2-0). Zaigrao je od prve minute, servirao jednu šansu suigračima pa i sam skoro zabio gol. Proveo je na terenu 65 minuta i pokazao da bi mogao biti od velike pomoći novom klubu.

Bez obzira što je odigrao tek nekoliko utakmica u posljednja dva mjeseca pa nakon raskida s Hajdukom neko vrijeme individualno trenirao, fizički je spreman i u solidnoj je formi za nekoga tko je dugo bio bez utakmica.

Foto: PSV/YouTube

Zaigrao je na desnom krilu, ali njegovo uvrštenje iznenadilo je novinare jer je Peter Bosz zbog njega ostavio sjajnog Johana Bakayoka koji vrijedi 45 milijuna eura.

- Gledate što vam treba da pobijedite utakmicu, a i gledate kako igrači rade. Ricardo Pepi je zaslužio igrati, a i Ivan je zaslužio. Želim vidjeti Perišića. Nisam razgovarao s Perišićem o njegovoj omiljenoj poziciji, koristit ću ga tamo gdje mi zatreba. To nije izbor protiv Johana, to je izbor za Ivana - pravdao se Bosz koji obožava hrvatskog nogometaša.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Još ranije ga je hvalio i izrazio zadovoljstvo što ga je klub uspio dovesti.

- Njegov pobjednički mentalitet me impresionirao. Drugi dečki bi trebali gledati Ivana i učiti od njega. On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha - rekao je 60-godišnji stručnjak svojim igračima.