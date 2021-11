Dinamo je uzvratio Rapidu za poraz u Beču, Zagrepčani su u Maksimiru s 3-1 svladali Rapid, tako nastavili pohod prema još jednom europskom proljeću.

- Trebali smo pokazati više, nismo Dinamu dali previše prilika. Mislim da su oni zabijali zbog naših pogrešaka. Dinamo nije bio opasan kao što smo očekivali, moglo je biti 2-2, ali nismo zabili. Dinamo nije bio puno bolji, ali su u važnim fazama bili pravi. Trenutačno nemam ekipu kakvu bih volio igrati, a rezultat bi bio bolji da smo igrali u postavi s kojom smo planirali igrati - rekao je Dietmar Kühbauer, pa nastavio:

- Zašto nismo bili na razini kao u prvoj utakmici? To je nogomet, to se događa. Napravili smo dvije greške i Dinamo je to iskoristio. Naš je igrač dobio šest šavova, pa smo puno toga morali mijenjati.

Pitali smo trenera Rapida kojeg bi igrača Dinama uzeo sebi.

- Dvojicu igrača. Prvo Petkovića, odličan je igrač, ali po mom mišljenju premalo trči. I uzeo bih Oršića - rekao je Kühbauer.

Uz trenera na press-konferenciji pojavio se i branič Maximilian Ullmann koji je večeras odigrao 100. utakmicu za Rapid.

- Ovaj poraz nam ostavlja gorak okus, dobro smo krenuli u utakmicu, rano zabili gol, ali onda je Dinamo preokrenuo utakmicu. Borili smo se do samoga kraja, ali to večeras nije bilo dovoljno. Priliku su danas dobili i neki mladi igrači, svi su dali svoj maksimum. U Beču smo pokazali kako imamo kvalitetu i možemo pobjeđivati ovakve suparnike, ali danas nismo bili pravi - poručio je Maximilian Ullmann.