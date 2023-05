Trener Reala objasnio: 'Tko će igrati? Bit će to Modrić i ostali'

U utorak od 21 sat na teren Santiago Bernabeua u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka na teren izlaze Real Madrid i Manchester City, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) oporavio se od ozljede i konkurira za sastav. Ne samo da konkurira, već bi prema riječima trenera Carla Ancelottija i trebao zaigrati od prve minute.

- Modrić može nastupiti bez problema. Igrat će - objasnio je trener 'kraljeva' pa nastavio o tome tko će krenuti:

Foto: Alberto Gardin/LiveMedia / ipa-agency.net

- Modrić i ostali. Camavinga igra bez lopte kad je na boku, a kad je dobije ulazi u sredinu. Ponekad je to između linija, a on nije krilni igrač - imamo Viniciusa za to.

S druge će im strane stajati ove sezone nezaustavljivi Erling Haaland (22) koji je zabio 51 gol u dresu 'građana', a 12 je zabio u Ligi prvaka.

- Gabriel Jesus bio je jako opasan, ali drugačiji je igrač od Haalanda. Sad imaju veću prednost s dugim loptama. Imaju više opcija, ali isti način igre - objasnio je trener 'kraljeva'.

Podsjetimo, prošle su sezone izabranici Pepa Guardiole nadigrali 'kraljeve' u 170 minuta, a onda su prosuli sve u preostalih 10 i s ukupnih 6-5 za Real ispali. Madriđani su s 1-0 slavili u finalu protiv Liverpoola i osvojili pokal.

Najčitaniji članci