Trener Rijeke: Da prvo umirim navijače. Mentalno sam zdrav

Prethodnih sezona navijači Rijeke svjedočili su borbi za naslov, prošle sezone klub s Kvarnera igrao je i finale Kupa, no na početku nove klub proživljava najteže dane u posljednjih deset godina.

Nalaze se na pretposljednjem mjestu u HNL-u, imaju tek tri pobjede nakon 14 kola, a zadaću da Rijeku izvadi iz kaljuže dobio je temperamentni Talijan Serse Cosmi.

Poznat je po osebujnom stilu vođenja utakmica, nešto u stilu Antonija Contea. Neprestano skače uz aut liniju, prigovara sucima, dere se na igrače. Na HNL terenima to je nešto čime se navijači nisu često susretali pa je Comsi uoči utakmice s Istrom u subotu navijačima poručio u svom stilu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Volio bih umiriti naše navijače. Mentalno sam zdrav, nakon utakmice protiv Slaven Belupa sam dobio nekoliko istih pitanja, a i čitao sam o tome zašto sam napravio samo jednu izmjenu tijekom susreta. Sada bih to objasnio i navijačima... Poznajem pravilo da se ne može tijekom susreta zamijeniti više od pet igrača, ali ne postoji pravilo gdje se mora, da ne kažem na silu, raditi izmjena - rekao je Talijan koji je u porazu od Slaven Belupa napravio tek jednu promjenu.

Riječani su remizirali s Istrom (1-1) u prvoj međusobnoj utakmici ove sezone, a u subotu od 15 sati u 15. kolu HNL-a, Puljani će gostovati na Rujevici.

Foto: Nel Pavletic Goricki/PIXSELL

- Pred nama je utakmica koju smo sigurno htjeli dočekati u boljem psihičkom stanju, boljem moralu. Nakon dvije pobjede zaredom očekivali smo bolju utakmicu u Koprivnici, ali u glavama se sada moramo vratiti u stanje koje je bilo prije tih pobjedonosnih susreta. Moramo u ovom susretu imati pravi pristup.

Rijeka od početka sezone ima velikih problema s izostancima. Loša tradicija se nastavila.

- Nažalost, nismo u najboljem trenutku kada je roster u pitanju, imamo dosta igrača koji nam nedostaju, što zbog kartona, što zbog ozljeda i nekih bolesti. No, kroz tjedan sam vidio momčad koja raste i nadam se će pokazati kako je utakmica u Koprivnici bila samo jedan kiks, jedna greška i da se vraćamo na pravi put na kojem smo bili do tog susreta. Jesam li detektirao te mentalne probleme? Gledajte, ekipa koja je uravnotežena se može dobro nositi s određenim situacijama u nogometu koji uključuju i pobjede, poraze i neodlučene ishode. Nas iz takta izbaci jednako poraz kao i pobjeda. Tu moramo pronaći ravnotežu, ali imamo još tri utakmice ispred nas do kraja prvog dijela prvenstva i jedini cilj koji je ispred nas je što bolji rezultat. Karakter i mentalitet ove momčadi onda ćemo graditi u pripremama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Istra ima dva boda više od Rijeke uz utakmicu manje i nalazi se na šestoj poziciji. Nova tri boda Cosmijevoj momčadi bi donijela napredak na ljestvici.

- Vidi se da je trener koji ih vodi prošao španjolsku trenersku školu i da je to jedna vrlo organizirana momčad koja želi igrati nogomet. Čuo sam sve najbolje o toj momčadi i nakon što sam napravio njihovu analizu definitivno mogu potvrditi da se radi o jednoj kvalitetnoj momčadi

