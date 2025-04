Trener Rijeke: Moji igrači u nekim trenucima osjete blokadu

Rijeka nije uspjela iskoristiti kiks Hajduka i pobjeći mu osjetniju prednost. Nakon poraza od Istre (2-0), sada su izjednačeni sa Splićanima na vrhu HNL-a, a i Dinamo im puše za vrat sa samo četiri boda zaostatka.

Jedno je sigurno, a to je da nas do kraja sezone čeka dramatična i neizvjesna bitka za naslov prvaka. A do novih promjena na ljestvici može doći već u srijedu kada se igra 31. kolo. Rijeka dočekuje Osijek od 20 sati, a trener Radomir Đalović je taj susret najavio u emisiji Pod stijenama Kantride.

- Sigurno da smo analizirali utakmicu i razmišljali o onome što se dogodilo, ali prije svega moramo se što prije okrenuti utakmici koja slijedi jer malo je vremena za puno razmišljanja. Već u srijedu nam dolazi Osijek. Normalno da smo imali neke stvari koje nisu bile dobre. Napravili smo analizu, danas ćemo je obraditi i s igračima. Moramo ispraviti ono što nije bilo dobro. Sigurno da su na neke stvari utjecale i promjene u sastavu. Htjeli smo dobiti lijevu nogu jer nije bilo Radeljića, s Devetkom, pa smo njega stavili na stopera, morali smo voditi računa i o kartonima. Nije bilo ni Selahija. Sve u svemu, jedan poraz koji sigurno boli, ali nema vremena za tugu - rekao je Đalović.

Unatoč teškom porazu na Aldo Drosini, optimizam ne jenjava. Rijeka je i dalje prva na ljestvici.

- I dalje smo prvi, u finalu smo Kupa, jedina smo momčad koja se bori za oba trofeja. Najveća sreća je što nam već za tri dana dolazi nova utakmica. Pred svojim navijačima tražit ćemo povratak na pobjedničke staze protiv Osijeka.

Pritisak je prisutan, a to je psihološki aspekt je onaj na čemu Đalović najviše radi. Cilj je pripremiti igrače za završnicu sezone u kojoj mogu osvojiti dvostruku krunu.

- Što se tiče pritiska, ne trebaju ga imati, nema potrebe. Cijelo vrijeme razgovaram s njima. Možda u nekim trenucima kada trebaju napraviti iskorak, osjete neku blokadu, ali razgovaramo o tome. Ne vidim razloga za to.

Prokomentirao je i Osijek koji niže katastrofalne rezultate. Posljednju pobjedu zabilježio je početkom veljače protiv Dinama i to mu je bila jedina u proljetnom dijelu sezone.

- Jako je bitno za samopouzdanje i za igrače da se vratimo nakon poraza u Puli. Dolazi nam Osijek, momčad koja nema rezultatski pritisak, ali koja je u zadnjim utakmicama igrala vrlo dobro, iako nisu imali sreće. Imaju kvalitetu, ali bez obzira na protivnika, mi moramo ići na pobjedu. Moramo dati sve od sebe jer odlučujuće utakmice su pred nama, kraj sezone je blizu, a nakon Osijeka slijedi derbi na Maksimiru. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo - zaključio je Đalović.