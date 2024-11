Trener Rijeke izbacio napadača iz momčadi jer su se porječkali?! Mišković: To me ne zanima...

Rijeka je nakon četiri uzastopna remija konačno došla do punog plijena u prošlom kolu HNL-a protiv Istre 1961, a momčad Radomira Đalovića u nedjelju će igrati derbi kola protiv Osijeka (17.45 sati). I to bez napadača Komnena Andrića (29), koji je udaljen iz prve momčadi jer je neprimjereno komunicirao s trenerom, piše Nacional.

- Komnen Andrić prekršio je klupsku disciplinu i on je do daljnjeg odstranjen iz momčadi i to je to. Ne bih ništa dodatno komentirao, a o daljnjim koracima bit ćete obaviješteni. Tko će na ‘devetku’? Perica ima ogromnu želju da igra i da nam pomogne, ali ozlijeđen je i tek ćemo vidjeti hoće li biti spreman i hoće li zaigrati on ili Dogan - komentirao je Đalović uoči Osijeka, a predsjednik kluba Damir Mišković kratko je komentirao...

- O tome više zna sportski direktor Darko Raić Sudar. Iskreno, niti se miješam u posao struke, niti me zanima - rekao je za Novi list.

Đalović se zatim osvrnuo na Osijek.

- Čeka nas protivnik koji je je u jedno jako ozbiljnom pozitivnom nizu. Imamo dosta problema što se sastava tiče. Uz Jankovića koji ima tri žuta kartona imamo i nekoliko ozlijeđenih igrača i vidjet ćemo u dva naredna treninga hoće li netko od njih biti na dispoziciji. Njima ne igraju Jugović i Jelenić, ali manje se zamaram Osijekom, a više gledam svoj tim. Nama je Janković stožerni igrač i njegov je izostanak hendikep za nas, to je činjenica - rekao je pa upozorio da je Osijek snažniji nego na početku sezone.

- Od naše pobjede u Osijeku oni su doveli pet novih igrača od kojih su četvorica standardno u prvih 11 i nositelji igre koji zabijaju golove i rješavaju utakmice. A tad smo mi imali Ivanovića i Hodžu. Gledao sam skoro sve njihove utakmice i pobjedu u Maksimiru i onu u Kupu koju su jedva prošli. Ja ponavljam da Osijek stalno igra dobro. Nisu imali sreće na početku sezone, npr. od Dinama dobili gol u 90. minuti, u Europi ispali na penale, protiv Šibenika imali 26-27 udaraca na gol bez da su zabili. A doveli su četiri igrača koji su im donijeli i kvalitetu i iskustvo. I Jakupović i Hernani i Dantas i Tuia koji igra u obrani.

Marco Pašalić vjeruje kako je Rijeci nedostajalo sreće, pogotovo u četiri uzastopna remija.

- Ne nedostaje ovoj Rijeci ništa! Treniramo dobro. Falilo nam je ponekad malo sreće. Ja vjerujem u ovu ekipu, znam da imamo kvalitetu, da smo jaki i da radom zaslužujemo sreću koja će onda sigurno i doći. Mi smo u Osijeku igrali bolji nogomet, borili se za tu pobjedu i zaslužili je. Ako tako odigramo i u nedjelju, ja mislim da su velike šanse da ih opet dobijemo - rekao je.