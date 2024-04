Trener srpskog prvoligaša: Da, iz Hajduka se zanimaju za mene

Feđa Dudić (41) prije nekoliko je dana isplivao u srpskim medijima kao kandidat za novog trenera Hajduka od iduće sezone koji bi naslijedio Juru Ivankovića. Bosanskohercegovački stručnjak ove sezone radi sjajne stvari sa srpskim prvoligašem Radničkim iz Kragujevca koji ima najbolju sezonu u povijesti i nadomak je izlaska u Europu.

Dudića su o potencijalnom dolasku u Hajduk upitali tijekom gostovanja na televiziji K1 u emisiji Indirektno, gdje stavove razmjenjuju partizanovac Predrag Popović Pop i zvezdaš Milan Kalinić.

- Pa reći ću da ima nekih zanimanja i s tim bih završio, da ne idem, kako se zove, dalje. Ima, ima veze, ali moja je koncentracija trenutačno samo na Radničkom. Samo razmišljam o srijedi, o 16.00 i kako završiti sezonu do kraja. A poslije ćemo vidjeti što i kako - kazao je Dudić.

Emisija je snimljena ovaj ponedjeljak, dva dana prije polufinala srpskog kupa u kojem je Radnički ispao od Vojvodine (1-0). Emitirana je u četvrtak.

'Podržavam regionalnu ligu, ja sam jugonostalgičar'

Dudića su u emisiji upitali i o ideji regionalne nogometne lige po uzoru na košarkašku.

- Podržao bih je, ja sam stvarno jugonostalgičar. Volim pratiti i gledati sve klubove iz bivše Jugoslavije, pogotovo kad igraju europska natjecanja. Je li to nogomet, košarka, tenis, uvijek sam navijač tih predstavnika. Podržao bih, ali to nije realno. Bilo bi raznih incidenata, krenulo bi se na nacionalnoj osnovi. Zamislite utakmicu Zvezda - Dinamo ili Partizan - Hajduk, nemoguće. Bez gostujućih navijača? Nemoguće, ne dobivaš ništa - rekao je Dudić.

Kaže kako prati HNL.

- Imam strast praćenja liga Hrvatske, BiH i Srbije, prije ću izabrati to nego Ligu prvaka. To je moj posao. A kad gledaš utakmicu Real - Barcelona, zapitaš se kakav mi to nogomet igramo. Jedino mi nije jasno kako oni mogu igrati svaka tri dana, kakve dodatke uzimaju. Zašto su naši igrači umorni, a kako ovi igrači igraju, i to kakav intenzitet utakmice. I nitko mi ne može reći da imaju vremena za treniranje - rekao je.

Tisuće navijača u Mostaru slave prvi trofej Veleža nakon 36 godina | Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL

'Najviše bih volio doći na Poljud i nametnuti se Poklepoviću'

Trenersku karijeru počeo je u Gabeli kao trener GOŠK-a, s Veležom je osvojio kup Bosne i Hercegovine, prvi trofej nakon 36 godina, izborio Europu i izbacio grčki AEK-a. Prije angažmana u Srbiji vodio je i Sarajevo, klub iz rodnog grada.

Zanimljivo, Feđa Dudić osvojio je HNL sa Zagrebom u sezoni 2001/02., u dvije sezone skupio desetak nastupa ulazeći uglavnom kao zamjena za Ivicu Olića. U ljeto 2010. bio je čak i u kombinacijama da dođe igrati u Hajduk.

- Najviše bih volio doći na Poljud i pokušati se nametnuti treneru Poklepoviću. Proveo sam tri lijepe godine u Travniku (najbolji strijelac lige sa 16 golova, op.a.), došlo je vrijeme da pokušam osigurati egzistenciju. Naslov najboljeg strijelca BiH bit će mi dobra preporuka u nastavku karijere - rekao je svojevremeno Dudić.