Trener Varaždina: Jedva čekam da završi prijelazni rok. Brodić je usredotočen na Varaždin

Leon Belcar (21) postigao je prvijenac u dresu Varaždina u SuperSport HNL-u protiv Hajduka. No, njegov gol nije bio dovoljan jer su Varaždinci rezultatom 2:1 doživjeli prvi ovosezonski poraz.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Naravno da sam sretan zbog gola. Hvala šefu Kovačeviću i upravi što je vjerovala u mene i nadam se da je ovo tek početak – istaknuo je Belcar koji je nakon odlaska Teklića u Trabzonspor dobio desetku na leđima.

- To je velika odgovornost, ali i meni poticaj da još više radim - istaknuo je Belcar koji ove sezone igra na poziciji iza napadača, a prošle sezone trener Kovačević više ga je koristio na poziciji osmice ili šestice.

- Mogu pokriti više pozicija, no od malena igram tu desetku. Tu se najbolje osjećam. Naravno još uvijek ima prostora za napredak. Moramo još popraviti igru u fazi obrane i poraditi na agresivnosti - otkrio je Belcar koji se okreće utakmici Rijeke.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Rijeka je igrala tešku utakmicu protiv Lillea u europskom natjecanju, no riječ je o ekipi s vrlo širokim rosterom, koja je s novim trenerom Sopićem dobila novu energiju, tako da idemo se potući na Rujevicu za tri boda – dodao je Belcar.

Kovačević: Želim da Varaždin igra poput Rijeke

Trener Mario Kovačević na Rujevici jedino neće moći računati na Marina Pilja koji ima problema s ramenom i morat će na magnetsku rezonancu, a zbog ozljeda već dulje vrijeme u kadru neće biti Lamine Ba i Domagoj Drožđek.

- Čestitam Rijeci kako je odigrala protiv Lillea. Osobno bih želio da tako moja ekipa igra protiv jačih protivnika. Svaka im čast, šteta što nisu prošli u skupine Konferencijske lige. Baš mi je žao. No, izjave protiv utakmica da se okreću Varaždinu govore da nas čeka opaka utakmica. Ako ćemo na Rujevicu ići s pomisli da su oni umorni, bolje da ne idemo. Riječ je o ekipi s vrlo širokim kvalitetnim kadrom, s dobro uhodanim mehanizmima u igri, no mi se nadamo pozitivnom rezultatu – dodao je Kovačević.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U nacionalnim medijima pričalo se o mogućem odlasku Frana Brodića, prvog strijelca varaždinskog sastava. Spominjali su Rijeka, Osijek, pa čak i Dinamo.

- Jedva čekam da završi prijelazni rok. Razgovarao sam s Franom. On je mnogo toga prošao dosad u nogometnoj karijeri. Svjestan je cijele situacije, no apsolutno je fokusiran na Varaždin i uopće ga to ne remeti. Naravno, osobno bih volio da ostane i predvodi našu ekipu – istaknuo je Kovačević.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posljednja pojačanja varaždinskog sastava su veznjak David Mistrafović i ofenzivni veznjak Andrea Capone koji je prošao Milanovu školu.

- David je već dulje vremena s nama i protiv Rijeke će sigurno dobiti priliku. Sigurno će nam biti od velike pomoći ove sezone, što se tiče Caponea on je kratko s nama. Vidi se da zna, da je prošao Milanovu školu nogometa, no on godinu i pol dana zbog ozljede nije igrao i trebat će mu još jedno vrijeme za prilagodbu – zaključio je trener Varaždina.