Trener Zadra: Bez primanja smo već neko vrijeme, moramo posuđivati novac za egzistenciju

Nakon pobjede Zadra u susretu su 17. kola regionalne ABA lige protiv Borca iz Čačka sa 85-75, trener Zadra Danijel Jusup (61) na konferenciji za medije osvrnuo se na tešku financijsku situaciju u klubu.

- Bez primanja smo već neko vrijeme. stručni stožer prvenstveno, već tri-četiri mjeseca. Ne znam do čega je to. Dečki daju sve od sebe. Ja sam samo trener, ali apeliram na ljude koji vode klub ili na Grad Zadar ako se to može riješiti jer je teško. Zahtjevi su veliki. Mi dajemo veliki angažman i ružno je da moramo posuđivati novac za egzistenciju. Postoji i jedan igrač koji otpočetka sezone nije primio nijednu plaću. Nije sad bitno iz kojeg razloga. Dečki rade i trpe, ali mislim da bi bilo korektno da se to riješi u što kraćem vremenskom periodu - rekao je trener Zadra.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Susret protiv Borca obilježio je incident srpskog košarkaša Gagića koji je, ničim izazvan, krenuo u obračun najprije sa sucima.

- Je*em ti majku, je*em ti majku - urlao je i zalijetao se prema sucu dok ga je kompletna klupa gostiju pokušala obuzdati, ali srbijanski centar ima 211 centirmetara i barem 120 kilograma.

Jedva su ga zadržavali da ne prebije glavnog suca koji je hladno pokazao dvije tehničke i isključenje.

