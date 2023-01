Trener Zvezde: Moj lipi Splite, hvala za ovaj doček! Vratili ste me odmah 30 godina unazad

Toni Kukoč i Dino Rađa bili su glavne zvijezde i najbolji igrači legendarne momčadi Jugoplastike, no teško da bi ugledali naslove europskog prvaka da nije bilo kapetana Duška Ivanovića, koji je bio srce i duša te momčadi.

Legendarni crnogorski košarkaš od kraja prošle godine je trener Crvene zvezde, a 13. kolo ABA lige odvelo ga je na njegove Gripe gdje se susreo s bivšim klubom. U dvoranu se natiskalo preko 2500 navijača koji su ovacijama i gromoglasnim pljeskom pozdravile Ivanovića. Prošle su 33 godine od njegovog odlaska iz Splita, ali splitska publika ne zaboravlja što je sve napravio za klub. Split mu se zahvalio poklonivši mu dres.

Nakon početne svečanosti, stigao je red na košarku. Split je odolijevao puno kvalitetnoj i skupljoj momčadi, na poluvrijeme otišao s dva koša zaostatka, ali ipak, u nastavku je klasa izašla na vidjelo. Crvena zvezda je na kraju slavila 73-62. Unatoč porazu, navijači su zapljeskali igračima na borbenosti, ali i još jednom zahvalili na svemu velikom Dušku Ivanoviću.

- Moj dragi lipi Splite, puno vam hvala za ovaj doček, za sve one lijepe godine i divne trenutke koje smo proveli skupa. Vratili ste me 30 godina unatrag, osjećao sam se na mojim Gripama fenomenalno. Znao sam da će biti teška utakmica, Split ima atipičnu momčad, agresivnu, borbenu, nama je falilo borbenosti a imali smo i 18 izgubljenih lopti - rekao je Ivanović na press konferenciji.

Čega ste se posebno sjetili kad ste izašli na parket?

- A čega se ne bih sjetio, ne samo kad su u pitanju sportski uspjesi, to svi znaju, nego prije svega kako smo se ja i moja obitelj osjećali lijepo ovdje, kao u svom gradu. Vidio sam jako puno poznatih lica, sinoć su me posjetom u hotelu iznenadili Biba i Macko (Josip Bilić i Branko Macura op.a), malo smo popričali i prisjetili se starih dana..., prvog naslova prvaka Europe u Münchenu, kome se nitko nije nadao, a najmanje mi sami. Pa dočeka u Splitu. Kćer je doputovala sa mnom pa sam joj pričao koliko nas je putem od aerodroma do grada ljudi čekalo...

Vas prati glas velikog radnika, takav ste bili kao igrač, takav ste i kao trener. Nema slobodnog dana...

- U sportu nema prevare i filozofije, ako želiš nešto postići, moraš dati sve od sebe. Svaki trener pokušava pomoći igračima da budu što bolji, ali igrač je taj koji sebe podigne ili ne. Ako on to sam ne prepozna i ne da sve od sebe, trener je nemoćan...

Ako bi se jednom otvorila prilika da vodite Split, bi li prihvatili ponudu?

- Odavno sam od pokojnog profesora Ace Nikolića naučio da trener nikad ne zna gdje će i kada voditi neku momčad.

Kakve su ambicije Crvene Zvezde u Euroligi s ovako posloženom momčadi?

- Naše ambicije su pobjeda u svakoj sljedećoj utakmici, dalje od toga ne razmišljam.

Velika je razlika između budžeta Splita i Zvezde?

- Kad smo mi igrali i osvajali i tada je budžet Barcelone bio puno veći od našeg budžeta, a takav je odnos snaga i danas između Splita i Zvezde. Ali na koncu ne igraju ni budžeti ni novac, nego pet na pet, pa tko koga. Split je danas dobro parirao, dali su dosta koševa u tranziciji, mi snismo dobro ušli u utakmicu, a kad ne uđeš 100% teško se vratiti - završio je Ivanović.

Splićane je večeras s klupe vodio pomoćni trener Boran Grgin. Njegovog šefa Srđana Subotića je uhvatila visoka temperatura.

- Čestitam suparniku, kvalitetniji su i zasluženo slave. Želio sam da budemo borbeni, da odigramo na maksimumu i svaka čast mojim momcima jer su to dobro odradili. Za dobiti Zvezdu morate imati savršeni šuterski dan, što mi nismo imali danas, ali nemam što zamjeriti momcima koji su ginuli od prve do zadnje minute i nadam se da će već u četvrtak protiv Budućnosti biti bolje. Hvala i navijačima koji su ispunili dvoranu i koji su nas podržavali.

Što je sa Srđanom Subotićem?

- On je dobio visoku temperaturu i nije mogao doći. Čuli smo se sat i pol prije utakmice, kazao mi je da odradim najbolje što znam i da pokušam pobijediti, ha, ha, ha.... Nije mi bilo teško, i onako skupa radimo scouting utakmica, pa sam bio spreman za ono što me očekuje.

Je li ostalo goriva za Budućnost u četvrtak?

- Mislim da je, imali smo pauzu a ima i vremena uza oporavak do četvrtka. Vjerujem da smo spremni, samo moramo ponoviti obrambeni učinak iz prvog poluvremena i popraviti šut za tricu. Zvezda je sjajna obrambena momčad i teško je protiv njih šutirati otvorene šuteve, nadamo se da ćemo protiv Budućnosti imati više prilika...

