Uvijek ozbiljan, profesionalan i zakopčan do grla, ali zimska pauza očito je dobro došla i treneru Dinama Željku Kopiću koji ja na konferenciju uoči početka priprema za proljetni dio sezone došao u fantastičnom raspoloženju. Bez ikakve demagogije, ustručavanja i diplomatskih odgovora, bez dlake na jeziku odgovarao je na brojna pitanja, a neka su ga nasmijala do suza.

Zafrkavao se s novinarima, smijao, a u jednom trenutku eksplodirao od smijeha i zario glavu na stol.

Novinare je zanimao status Marka Tolića u Dinamu. Ovaj neosporno talentirani nogometaš je u prvenstvu skupio tek deset nastupa, nisu ga preferirali niti Krznar, a sada niti Kopić. Dobiva minute na kapaljku pa je mnoge zanimalo odlazi li i on?

- Marko Tolić? Čak su mi se u Kranjčevićevoj s tribine derali da ga stavim u igru, stavili me pod pritisak, pa sam ga uveo, haha. Tola je talentiran igrač, razgovarali smo, razina talentiranosti je jedno, funkcioniranje unutar sustava nešto drugo. I zbog toga me zanimaju ove pripreme, želim ga vidjeti u nekim zahtjevima, Marko ima ogroman talent, ali ga vidim dobrim i volim takve igrače - rekao je Kopić.

Argentinski krilni napadač Marin Ojeda je na korak od Dinama. Hrvatski prvak će isplatiti 4,5 milijuna eura za njegove usluga, cijela stvar je jako blizu, ali još je potreban potpis njegovog kluba Godoy Cruza.

Što će Dinamo dobiti s njim, zanimalo je prisutne.

- Ako Ojeda dođe, obzirom da je on krilni napadač, Oršić je neprikosnoveno lijevo krilo, Ivanušec dosad bio desno, Petković desetka, znači li to da se Petković vraća u špicu, a da će Ivanušec biti desetka - pitao je jedan novinar na što je Kopić prasnuo u smijeh.

- Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Čekaj, nisam pohvatao sve - kazao je trener Dinama pa zabio glavu na stol i još jednom se nasmijao.

Ipak, uspio se pribrati i odgovoriti.

- Ojeda može igrati u sustavu s dva napadača i tri napadača. Može igrati i ofenzivnu osmicu. On je jedan od igrača koji se može koristiti unutar više sustava i to je razlog zašto ima takvu vrijednost. Nisam uspio sve pohvatati, malo mi se zavrtjelo hahaha. On može igrati u svim sustavima i donijeti kvalitetu više.

Video pogledajte OVDJE.

Kako vidite Franjića?

- Pričali ste da volim igrati s pet stopera i s još dvojicom ispred ha-ha. Da to nije viđeno od Otta Barića. Da stavim Franjića na zadnjeg veznog reći ćete da sam stavio stopera ha-ha. Stvarno sam se pogubio. Franjić može igrati lijevog stopera u igri s tri stopera i zadnjeg veznog - završio je Kopić presicu u sjajnom raspoloženju.

Dinamo je jesenski dio sezone završio iznad očekivanja. Bio je to turbulentan prosinac u kojem je s klupe otišao Damir Krznar, a Kopić stigao kao privremeno rješenje. Uspio je preporoditi momčad, jesenski dio sezone završiti na prvom mjestu pa su ga čelnici odlučili ostaviti kao trajno rješenje.

Dinamovci će na pripreme u Poreč, čekaju ih prijateljske utakmice, a onda pakleni nastavak sezone. Nikad neizvjesnija borba za naslov prvaka Hrvatske i dvoboj protiv Seville u šesnaestini finala Europske lige.