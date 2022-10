Treneri se skoro potukli na utakmici Premier lige: Unosili se u lice, razdvajali ih igrači

Trener Tottenhama Antonio Conte i bivši trener Chelseaja Thomas Tuchel nedavno su bili na rubu fizičkog sukoba. Unosili su se jedan drugome u lice, vrijeđali se i skoro potukli, a sada je opet eskaliralo između trenera u Premier ligi.

Ovaj put u glavnoj ulozi nije bio temperamentni Conte. Brentford je na svome terenu u 11. kolu Premier lige slavio 2-0 protiv Brightona golovima Ivana Toneya, no susret je zasjenio sukob trenera domaće momčadi Thomasa Franka i šefa Brightona Roberta De Zerbija.

Foto: John Sibley/REUTERS

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Foto: John Sibley/REUTERS

U završnici prvog poluvremena tenzije su bile visoke, a eskaliralo je kada je jedan igrač Brightona htio što brže izvesti aut. Trener Brentforda povukao ga je za rame, a na to je poludio De Zerbi koji mu se unio u lice. Došlo je do verbalnog sukoba, jedan drugome uputili su salve uvreda, a igrači su stali između njih kako ne bi došlo do tučnjave.

Video pogledajte OVDJE

Na kraju se sve primirilo, a De Zerbi je nakon utakmice rekao i razlog zašto je napao Franka. Izgledalo je vatreno, ali tvrdi kako su sve riješili. Nakon što su se strasti primirile i glave ohladile, sve su ovjekovječili rukovanjem. No, ne baš oduševljenog izraza na licu.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

- Ne volim kada drugi trener dira mog igrača ili kada drugi trener razgovara s mojim igračem jer ja nikad ne razgovaram s igračima iz druge momčadi, ali nema problema između nas.

Brentford se ovom pobjedom popeo na osmo mjesto, s bodom zaostatka za Brightonom koji je na poziciji iznad. Inače, De Zerbi je na klupu došao tek nedavno zamijenivši Grahama Pottera koji je otišao u Chelsea. No, ne briljira baš. Još čeka na prvu pobjedu.

