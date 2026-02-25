Obavijesti

PROBLEMI ZA ŠPANJOLCA

Treneru Rijeke Victoru Sanchezu je pozlilo. Zadržali ga u bolnici

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šok uoči utakmice Rijeke i Omonije. Trener Victor Sanchez završio u bolnici, umjesto njega Munoz vodi tim u važnoj europskoj utakmici

Dan uoči vrlo važne utakmice Rijeke i Omonije u uzvratu šesnaestine finala Konferencijske lige Rijeka je objavila kako je trener Victor Sanchez (50) imao zdravstvenih problema i završio je u bolnici.

"Trener Rijeke Victor Sanchez u utorak navečer potražio je liječničku pomoć nakon što se nije osjećao dobro. Trener je preventivno zadržan u bolnici kako bi se obavile sve potrebne pretrage i osjeća se dobro. Njegove obveze u narednim danima, do povratka na klupu, preuzet će pomoćnik Ramiro Munoz. Treneru prije svega želimo dobro zdravlje, brz oporavak i  još brži povratak na klupu", priopćili su iz Rijeke.

Pomoćnik Munoz tako bi trebao odraditi i najavnu konferenciju za medije u srijedu u podne na Rujevici. Utakmica protiv Ciprana, u kojoj Riječani brane prednost 1-0 iz prve utakmice, zakazana je za četvrtak u 18.45.

Sanchez je u posljednjoj utakmici, porazu od Hajduka 1-0 na Poljudu, isključen krajem prvog poluvremena jer je žestoko prosvjedovao kod suca Darija Bela nakon isključenja Dejana Petroviča. Kasnije se ispričao jer nije najbolje vidio duel, u međuvremenu je sudačka komisija na čelu s Bertrandom Layecom potvrdila odluku VAR sobe na čelu s Ivanom Matićem.

- Ispričavam se sucima zbog toga. Imamo TV na klupi, za mene to nije bio crveni karton, ali kasnije se pokazala druga snimka, da sam je vidio ne bih onako reagirao. Poštujem suce, podržavam ih jer je to jako težak posao, i oni su ljudi i to je to. Ispričavam se, nemam primjedbi na suce što se tiče rezultata - kazao je i još nije doznao koliko dugo neće smjeti voditi momčad.

