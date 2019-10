Trenira ga Cro Cop: Bojao sam mu se prići, on je prišao meni...

Dvije MMA borbe unutar 18 dana? Čini se nemoguće, ali ne ako pitate hrvatskog velteraša Aleksandra Rakasa (29).

Naime, Rakas je 20. listopada odradio borbu u najstarijoj japanskoj promociji Pancrase protiv domaćeg borca Kente Takagija (33), a već ga 9. studenog čeka borba u Areni protiv Krystiana Kaszubowskog u KSW-u. Kaszubowskog smo upoznali prije nekoliko mjeseci kada mu je jedini poraz u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri zadao naš Roberto Soldić, a sad će protiv sebe imati još jednu hrvatsku napast.

Ne treba ni isticati koliki je rizik prihvatiti novu borbu u tako kratkom periodu...

- Ma gledajte, nisam mogao odbiti ni jedne ni druge. Japanci su mi se prvi javili i nisam ni pomišljao zeznuti ih. Oduvijek mi je bio san boriti se pred japanskom publikom. Taj ambijent oduševio me još dok se Mirko Cro Cop tamo borio u Prideu - objašnjava nam Rakas pa dodaje:

- Prihvatio sam i KSW iako nisam očekivao poziv već za KSW 51 u Zagrebu. Čelnici poljske organizacije rekli su mi da sam lud što sam prihvatio dvije borbe u manje od 20 dana - smije se Aleksandar.

Foto: Privatna arhiva

Svaki je dan prelazio granicu

Rakasova karijera još je u povojima. Odradio je 23 profesionalne borbe, skupio 16 pobjeda, a ima i sedam poraza. Ti porazi uglavnom datiraju s početka karijere, a ne trebaju ni čuditi kad u obzir uzmemo sve okolnosti.

- Ma joj, to je bio cirkus. Dolazim iz malog mjesta Matijevići kod Dvora na Uni i tamo sam bio do 19. godine. Znate kako je, mala sredina, nikakve mogućnosti. Morao sam svakodnevno prelaziti granicu i trenirati karate u susjednoj Bosni i Hercegovini. Krenuo sam s 12 godina, ali uvijek sam želio sport s više kontakta pa sam snove pokušao ostvariti u Zagrebu.

Istovarao je šutu na baušteli

Došao je Rakas u Zagreb, krenuo trenirati MMA u Sloboštini, a toliko je impresionirao trenere da je već nakon jednog treninga završio na državnom prvenstvu koje je i osvojio, iako u potpunosti nije ni znao pravila!

- Uh, ludi su to počeci bili. Tad nisam imao tim iza sebe. Nisam imao od čega živjeti. Na dan meča s Vasom Bakočevićem istovarao sam šutu na baušteli i takav ušao u borbu. Prihvaćao sam tad svaku borbu, sve što su mi nudili. Nisam imao svijest o tome da tamo postoji 'neki Sherdog' i da ljudi prate moj omjer i koliko je to presudno za moju daljnju karijeru - priča nam Rakas u dahu.

Foto: Privatna arhiva

U Japanu je imao težak posao. S druge strane ringa stajao je prekaljeni Takagi koji je u karijeri odradio više od 30 mečeva. borac iz Omiye imao je prednost domaćeg terena, cijela publika navijala je za njega protiv Rakasa. Zapravo, gotovo cijela. Stigao je Rakas u tih nekoliko dana u Japanu steći naklonost jednog čovjeka.

- Haha, da. Par dana prije borbe došao sam tamo i trenirao u jednom njihovom lokalnom gymu. Vlasniku tog gyma poklonio sam majicu Cro Cop teama kojeg predstavljam, a znate i sami kakvo je Mirko tamo ime. Zamislite moje iznenađenje kad sam čovjeka vidio u publici na borbi kako skandira moje ime, iako sam se borio protiv njegovog sunarodnjaka - kazao je Aco.

'Mirko mi je prišao - Porscheom'

Rakasu nije žao što je prihvatio borbu u Pancraseu. Sve je bilo cakum-pakum.

- Ma da vidite samo tu organizaciju. Poslali su čovjeka po mene na aerodrom. Valjda je tri sata čekao s onim kartonom s mojim imenom. Savršeno je znao engleski, vozio nas je gdje god je trebalo. Točno u minutu, kako je bilo najavljeno, ušao sam u ring. Nahvalili su me čelnici nakon te borbe, cijene srčanost više od ičeg - rekao je Rakas kojemu su iz Pancrasea odmah ponudili ugovor na pet borbi što je ovaj i prihvatio.

Čelnike te japanske promocije posebno intrigira što Rakas nastupa u Cro Copovom timu. Mirko je u Japanu veliko ime...

- Otvorilo mi je to vrata Japana, ali morao sam tamo i pobijediti. Mnogi Hrvati su pokušavali probiti se na to tržište, ali nisu uspjeli. Baš mi je to naglasio Mirko nakon borbe protiv Takagija. Japancima je nevjerojatno da sam jedan od samo tri borca koji treniraju pod Mirkovom kapom. Posebno mi je drago jer sam u Mirkovom gymu jedini koji nije teškaš. Bio je tu Stošić, tu treniraju Delija i Ishii...

Foto: Privatna arhiva

A kako je došlo do suradnje s Mirkom?

- Išao sam na njegove besplatne seminare tu u Zagrebu na KIF-u. Tamo je pokazivao neke vježbe i baš je mene izabrao za demonstraciju. Moram priznati da mi je bilo malo neugodno i prići mu. Pa čovjek mi je idol. Zamislite moje čuđenje kad sam nakon toga šetao prema doma, a iza mene netko trubi automobilom. Okrenem se, a on iza mene u Porsche Cayenneu. Rekao mi je da idući dan dođem kod njega i povedem prijatelja. To sam napravio i sad sam tu, valjda je vidio nešto u meni - kaže skromni borac iz Matijevića.

Foto: Privatna arhiva

Aco skriva taktiku

Takagi je apsolviran, sad je red na Kaszubowskog.

- Baš mi je taj KSW uletio nenadano. Trebao sam potpisati za njih u petom mjesecu, ali sam se ozlijedio na jednom treningu u ožujku. Kakav peh, pa to mi je valjda bila jedina ozbiljnija ozljeda u karijeri. Eto, opet mi se otvorilo i to odmah protiv Poljaka koji se borio sa Soldićem za pojas - rekao je hrvatski velteraš koji je s KSW-om potpisao ugovor na četiri borbe i jedva čeka nastupiti pred zagrebačkom publikom.

Foto: Privatna arhiva

Rakasova podloga je karate pa mu je, očekivano, draža stojka. Intenzivno radi i na hrvanju, a za Kaszubowskog zadnjih dana brusi taktiku.

- Spreman sam, nisam u Japanu pokupio nikakvu ozbiljniju ozljedu. Sad sa svojim timom brusim taktiku, ali ne smijem vam je otkriti. Možda će Poljak ovo pročitati - nasmijao nas je simpatični Aco za kraj.