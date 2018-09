Trenirao je Gorana Ivaniševića, a sad vodi Slogu protiv Dinama

Trener koji će danas povesti momčad Sloge iz Mravinaca u dvoboj s Dinamom dijete je Hajduka, u kojem je kao igrač i trener proveo 25 godina. Radeći na Poljudu Siniša Jalić (52) sudjelovao je u stvaranju brojnih mladih igrača poput Tudora, Leke, Pletikose, Jurića, Hrgovića, Deranje, Andrića, Sablića, Miladina, Šerića, kasnije i Bartulovića, Jelavića i Bušića, Miju Caktaša je u Dugopolju gurnuo u momčad iako je zbog mladosti morao imati poseban liječnički pregled, a najpoznatije ime koje je ikad trenirao je - Goran Ivanišević.

- Bilo je to prije više od 20 godina, Goran je ozlijedio rame i nije mogao igrati tenis. Poželio je trenirati s nama kako bi ostao u formi, to mu je bio gušt, a nama velika čast da naš najveći tenisač želi trenirati s nama - prisjetio se Jalić.

Foto: Privatna arhiva

Goranovi nogometni treninzi potrajali su gotovo dva mjeseca.

- Radio je sve što i ostali, bez ikakvih privilegija, čak je i prijateljske i trening utakmice igrao. I bio je dobar. Iza njega je tada već bilo finale Wimbledona i brojni osvojeni turniri, ali on se ponašao kao da je na početku karijere. Bio je jako pozitivan, dizao je atmosferu u svlačionici, stalno je poticao igrače na natjecanja u brzini, spretnosti...

Gornji red: Tvrtko Topić, Stipe Matić, Srđan Andrić, Ivan Đapić, Stipe Pletikosa, Jurica Puljiz, Goran Sablić, Anthony Šerić.

Srednji red: Mate Bilić, Hrvoje Vuković, Nikša Kekezović, Goran Ivanišević, Darko Miladin, Ivica Bačić, Mirko Hrgović, Siniša Jalić.

Donji red: Josip Grubišić, Zvonimir Deranja, Edo Vulić, Tonći Pirija, Ivan Jerković, Miroslav Weiss i Hrvoje Vuković.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Učio je od naboljih

Jalić je nakon kratke igračke karijere završio Kineziologiju i posvetio se trenerskom poslu. A imao je rijetku privilegiju učiti od najboljih.

- Učio sam od Biće Mladinića, Tomislava Ivića, Pere Nadoveze, Stanka Poklepovića, Ivice Matkovića, radio kao pomoćnik Ivanu Kataliniću, Blažu Sliškoviću, Ćiri Blaževiću... I od svakog pokupio po nešto. Osim rada s mladima, trenirao sam i Zadar, Cibaliju, Junak, Dugopolje, a prije dvije godine sam se skrasio u Mravincima - kaže Jalić i dodaje:

- Nekad je sve bilo drugačije nego danas. Vodio sam sve reprezentativne kategorije, od U-15, do U-19, ali tada nije bilo ni mentora, ni savjetnika, ni pomoćnih trenera. Ali zato se mudri Martin Novoselac dosjetio pa je kao vođe puta s momčadi slao iskusne trenere. Tako je meni u više navrata vođa puta bio pokojni šjor Biće Mladinić, s kojim sam po cijele dane pričao. Imao sam privilegiju da mi na treninge dolazi šjor Tomislav Ivić, jer je gledao svog unuka Roka koji je igrao kod mene. Od takvih veličina se i te kako može učiti...

Iako su u njemu mnogi vidjeli perspektivnog trenera, koji se dokazao kroz omladinski pogon, Jalić nikad nije dobio priliku u Hajduku. Njegovo ime spominjalo se u više navrata, ali...

- Imao sam i ja neke naznake, ali nikad ništa konkretno. Na sreću, zavrio sam Kineziologiju, radim u školi u Dugopolju, tako da sam financijski neovisan. No da bih se volio okušati u nekom ozbiljnom projektu, sigurno da bi.

Foto: Privatna arhiva

Sloga složno čeka Dinamo

Jalićevu Slogu danas očekuje ogled s Dinamom u Mravincima. Najveća utakmica u njihovim karijerama, utakmica u kojoj nemaju što izgubiti...

- Rekao sam igračima da im je ovo nagrada za trud i rad, za sve treninge i odricanja. Sve su to amateri, svi rade ili studiraju, a popodne treniraju. Klub im plaća 1000 do 1500 kuna hranarine, ostalo zarađuju na svojim poslovima. A rade doista svašta, Juričić i Barač su treneri, Gusić iznajmljuje brodove, Borozan i Boko su vozači, Andabaka radi u fast foodu, ostali studiraju...

Jalić tvrdi da je ključ uspjeha u slozi, baš kao što i dolikuje imenu kluba - Sloga.

- Posebnu zahvalnost dugujemo predsjedniku dr. Zdravku Perku, koji je šef kirurgije u splitskoj bolnici, ali se ne libi plijeviti korov s travnjaka u popodnevnim satima. I on, i 30-ak volontera koji već dva tjedna rade na uređenju stadiona. Želimo Dinamo dočekati na najbolji mogući način, zbog toga nismo ni trenirali u ponedjeljak navečer nakon proloma oblaka, da ne bi dodatno oštetili travnjak.

[HRVATSKI KUP] Trening na igralištu Glavica dan prije utakmice 1/16 finala Kupa protiv HNK Sloga Mravince ⚽️💪🏻🤗😎 Posted by GNK Dinamo Zagreb on Tuesday, September 25, 2018

Ulaznice su planule odavno.

- Tribine mogu primiti 800 gledatelja, kapacitet je za ovu priliku udvostručen najmom montažnih tribina Viteškog alkarskog društva i Splitskog ljeta, a nema sumnje da će susret gledati barem 2000 gledatelja - kaže Jalić, i dodaje kako su se pojavile neke opcije zamjene domaćinstva ili preseljenja utakmice na neki drugi stadion, ali to nije dolazilo u obzir.

- Ovo je najveća utakmica u povijesti kluba, ovo je poklon ljudima koji žive u ovom malom mjestu, i nije bilo šanse da idemo negdje drugo igrati. Ovo će biti utakmica za uspomenu svima, zato smo i dali izraditi posebne šalove kao uspomenu na utakmicu.

Svi se pitaju može li Sloga napraviti iznenađenje i izbaciti Dinamo.

- Ako se poklopi naš dan te da nas oni podcijene i dođu s trećom momčadi, sve je moguće - nasmijao se Jalić i dodao:

- Šalim se, naravno, Dinamo je favorit čak i s trećom momčadi, ali nakon nas ih čekaju Hajduk pa Anderlecht, i sigurno im Sloga baš neće probuditi neki poseban motiv. Za razliku od mojih igrača, kojima je ovo najveća utakmica u karijerama. Bjelica na klupi Dinama radi odličan posao od početka sezone, vidi se da je odličan trener, trener s vizijom, i sigurno neće dopustiti opuštanje.

Foto: Privatna arhiva

Igračima posebna premija za Dinamo

Zanimljivo je da je Jalić imao ponudu da dođe u omladinski pogon Dinama.

- Zvao me Zdravko Mamić 2000. godine, da dođem raditi u omladinski pogon Dinama, ali sam mu se zahvalio. Ipak sam odgojen u obitelji kojoj je Hajduk svetinja, i to ne bih mogao nikad napraviti. Otac me učlanio u Hajduk na dan rođenja, majka je cijeli život radila na Poljudu.

Jalić je sretan što njegovi igrači nisu poletjeli nakon par dobrih rezultata.

- U nedjelju su pobijedili OSK iz Otoka 3-0, išli su maksimalno, nisu se štedjeli ili razmišljali o mogućoj ozljedi i propuštanju Dinama. Sve su vam to jako karakterni momci koji će dati sve od sebe, a za koliko će to biti dovoljno, to ćemo vidjeti... Ovo im je nagrada za dvije zadnje sezone napornog rada...

Jalić nam je otkrio i kako je odlučio nagraditi igrače posebnom premijom.

- Ako pobijede, ali i ako izgube, premija je ista - slobodan dan u četvrtak...